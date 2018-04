Legetøjsgigant falder på børsen og trækker konkurrent med ned

Nogle få minutter inde i mandagens handel falder Hasbro-aktien med 0,4 pct. til 82,45 dollar, mens konkurrenten Mattel kan se sin aktie falde med 0,5 pct. til 12,90 dollar. Det sker i et generelt vekslende aktiemarked, som åbnede marginalt positivt for siden at vende tilbage til omkring udgangspunktet.

Hasbro kunne før mandagens aktiehandel fremvise et regnskab, der for første kvartal viste et underskud på 112,5 mio. dollar, mod et overskud på 68,6 mio. dollar i samme periode året før.

Stærkt medvirkende til tilbagegangen var det økonomiske kollaps hos en af selskabets største kunder - legetøjskæden Toys "R" Us - som har måttet lukket adskillige divisioner, herunder blandt andet samtlige butikker i USA.

I kvartalsregnskabet fra Hasbro fremgår det, at udgifter relateret til situationen i Toys "R" Us blev opgjort til 61,4 mio. dollar.

- Vi arbejder på at lægge den nærmeste fremtids forstyrrelser fra Toys "R" Us bag os, siger Brian Goldner, der er administrerende direktør hos Hasbro, i en kommentar til regnskabet ifølge Bloomberg News.

Hasbro måtte desuden se omsætningen falde inden for samtlige legetøjskategorier med undtagelse af varemærkerne Dungeons & Dragons samt Monopoly.

Den samlede omsætning faldt 16 pct. til 716,3 mio. dollar i første kvartal, der sæsonmæssigt er legetøjskoncernens mindst travle periode.

/ritzau/FINANS