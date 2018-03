Lauritz.com sælger ud af verdens ældste auktionshus

Lauritz.com-ejeren Bengt Sundstrøm har travlt med at skaffe penge til at fortsætte auktionshuset. Senest har man nu frasolgt den svenske forretning.

Det danske auktionshus Lauritz.com ser nu ud til at få en hårdt tiltrængt kapitalindsprøjtning. Selskabet oplyser i en fondsbørsmeddelelse, at man har indgået en aftale med det svenske selskab Gelba, som overtager en del af Stockholms Auktionsverk fra Lauritz.com. Den del af forretningen, der har med luksusvarene at gøre, ryger over i Gelba, som bliver 51 pct. ejet af den svenske ejendomsmilliardær Per Taube og 49 pct. ejet af Lauritz.com.

Partnerskabet om den eksklusive auktionsforretning får navnet, Stockholms Auktionsverk, mens den del, som Lauritz.com kom fortsat bliver eneejer af, skifter navn til Lauritz.com Sverige AB.

Det delvise frasalg af den svenske forretning indbringer Lauritz.com 62,8 mio. kroner og forbedrer ifølge Lauritz.com selskabets driftsresultat med omkring 40 mio. kroner. Salget er baseret på kontanter, en earn-out-aftale og aktier.

Lauritz.com har gennem længere tid været på en truende kollisionskurs med et gældsbjerg på 240 mio. kroner, som man senest har forsøgt at undgå ved at forsøge at udstede nye aktier, der skal bruges til at betale af på lånet. Potentielt kan de nye aktier bringe 75 millioner kroner i kassen.

Gældsbjerget blev en realitet, da Lauritz.com i 2014 solgte obligationer til en samlet værdi af over 300 mio. kr. Lauritz.com har siden indfriet en del af gælden, men skylder stadig omkring 240 mio. kr. Og årsagen til obligationsudstedelsen? Ja, det var købet af verdens ældste auktionshus - Stockholms Auktionsverk - som man altså nu frasælger en stor del af.