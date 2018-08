Lauritz.com-direktør erkender skærpet trussel fra gældsbjerg

Lauritz.com gik på børsen i juni 2016 for at skaffe ny kapital.

For et halvt år siden gav Lauritz.com-ejer Bengt Sundstrøm sig en stram deadline i forsøget på at få bugt med auktionshusets tårnhøje gæld og problemer med at få forretningen til at give overskud.

Men der er endnu ikke fundet en en løsning med selskabets obligationslån, der er på næsten en kvart milliard kroner. I takt med at selskabets forretning fortsætter med at skrumpe, kommer Lauritz.com tættere på den skæringsdato i juni 2019, hvor det store lån forfalder.

Dermed begynder tiden nu at arbejde imod Lauritz.com, erkender selskabets finansdirektør, Preben Lindgaard, over for Berlingske Business.

»Vi har en meget stor interesse i at finde en løsning nu. Jo tættere vi kommer på, desto mere besværligt bliver det. Der vil komme mere og mere pres på,« siger Preben Lindgaard.

Han er dog sikker på, at der bliver fundet en løsning, som indebærer en refinansiering af lånet, der blev indgået i 2014.

Lauritz.com betalte en del af lånet tilbage, da selskabet blev børsnoteret i sommeren 2016. Det gav friske kontanter i kassen til at løsne en del af gældsknuden. Siden har selskabet sat en lang række tiltag i søen for at få styr på forretningen.

Auktionshuset har blandt andet solgt en gammel lagerejendom på det ydre Østerbro med et stort tab på 15 millioner kroner, som trods alt gav selskabet kontanter i kassen. I 2015 skød Bengt Sundstrøm ejendommen ind i Lauritz.com for omkring 50 millioner kroner, men i februar solgte Lauritz.com ejendommen for 35 millioner kroner. Oven i det har Bengt Sundstrøm vinket farvel til en stor del af det traditionsrige Stockholms Auktionsverk Fine Arts, der ellers var en vigtig del af forretningen.

Hos investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet er det svært at få øje på løsningerne for Lauritz.com. Han tror tværtimod, at situationen kan blive værre.

»Lauritz.com har plukket de lavest hængende frugter med salget af Stockholms Auktionsverk, omkostningsreduktioner og bygningen i Rovsingsgade. Forude venter effekten af den manglende indtægt fra Sverige, problematisk økonomi hos partnere, manglende kapitalmæssig afklaring og et obligationsur, der tikker,« siger han.

I februar forklarede Bengt Sundstrøm, at man forhandlede med forskellige parter om at »ændre selskabets finansielle situation«.

I dag - et halvt år senere - er svaret fra finansdirektør Preben Lindgaard nogenlunde det samme: Lauritz.com har forskellige muligheder for at finde en løsning.

»Vi har en lang række ting i gang, som jeg ikke kan kommentere af hensyn til fondsbørsen, men vi er ret sikre på, at vi finder en løsning inden udgangen af året,« siger Preben Lindgaard.

Det er dog ikke kun obligationsgælden, der fylder i auktionshusets regnskab. Selskabet har bygget en større post af tilgodehavender op til partnere, som selskabet har ydet store millionlån til.

Som Berlingske Business mandag kunne fortælle, bliver låneaftalerne indgået med selskabets partnere og i stedet for at give penge i kassen, er de blevet lagt hen i en stak tilgodehavender, som nu er over 50 millioner kroner stor. Til sammenligning er Lauritz.coms markedsvædi på omkring 50 millioner kroner.

Eksperter har sået tvivl om, hvordan Lauritz.com har kunnet bogføre så store indtægter med tanke på partnernes økonomiske forfatning. En gennemgang har vist, at otte ud ni partnere taber penge på driften. Samtidig har flere partnere negativ egenkapital.

Preben Lindgaard mener ikke, at ophobningen af lån hos partnere bør give anledning til bekymring.

»Vi vurderer de her tilgodehavender løbende. Det gør vi selvfølgelig for at se, om vi tror på dem. Det gør vi selvfølgelig med stor omhu,« siger Preben Lindgaard.

Da Lauritz.com blev børsnoteret var der 180 millioner kroner i auktionshusets pengekasse. I dag er der omkring 40 millioner kroner tilbage.