Lars Larsen indtager Asien med dansk bolighus

Møbelkæden IDdesign kunne i sidste uge for første gang slå dørene op til et bolighus i Asien.

Det fem etager store hus ligger centralt placeret i Sydkoreas hovedstad, Seoul, og selv om det er 24. gang, kæden åbner et hus uden for Danmark, er det noget helt særligt denne gang.



»Det er et meget spændende skridt for os, som vi har forberedt gennem næsten to år. Vi ser åbningen i Seoul som et springbræt til resten af Asien, og det har derfor været ekstra vigtigt for os at sikre, at butikken har den helt rette placering og det rigtige sortiment til det asiatiske marked,« siger Piet Klein, direktør for IDdesign Franchise, der ejes af JYSK-stifter Lars Larsen.





IDdesign A/S er inden for de danske grænser kendt for møbelkæderne ILVA og IDEmøbler, men blandt andet i Mellemøsten og Europa driver de en række franchisebutikker under eget navn.På verdenskortet kan de således tælle 24 bolighuse i 12 lande, og med sine 24 mio. indbyggere bliver Seoul den største by, hvor du kan handle hos IDdesign.»Det er en milepæl for brandet, og vi har høje forventninger. Koreanerne er meget stilbevidste i forhold til både mode, design og trends, og vi oplever en stor interesse for skandinavisk design,« siger Piet Klein.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Om IDdesign Med åbningen af det nye showroom i Seoul har IDdesign 24 bolighuse i 12 lande, der omfatter Europa, Mellemøsten og nu Asien. Franchisekæden IDdesign bliver drevet af danske IDdesign A/S.



De stilbevidste koreanere og turister kan handle hos det nye bolighus, som er placeret i den hippe og eksklusive bydel Gangnam, hvor de også kan nyde udsigten fra tagterrassen. Huset er nemlig med sine fem etager det højeste IDdesign hidtil.

»Det er en attraktiv placering i et kvarter, som tiltrækker mange købestærke koreanere, der efterspørger internationalt design og følger de nyeste tendenser inden for møbler og boligtilbehør,« siger Piet Klein.



Med til åbningen var også Danmarks ambassadør i Korea, Thomas Lehmann.'