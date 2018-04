Lalandia vil få svensk luft i svømmevingerne

Lalandia har taget et skridt nærmere et svensk eventyr. Den danske badelandsmastodont tager i næste uge hul på endnu etape af et svensk udvidelseprojekt, der i 2016 var anslået til at skulle koste op imod en milliard danske kroner. Men allerede da udvidelsesplanerne først blev luftet for to år siden, var kalkulen klar for administrerende direktør Jan Harrit.

»Vi ved, at det koncept, vi tilbyder, også er populært blandt svenskere, og i Sverige er der ikke noget tilsvarende, og vi har nu fået en mulighed for at etablere os i Sverige på et sted, der er rimelig tæt på Stockholm, hvor vi ikke får så mange gæster fra i dag,« lød meldingen til Ritzau Finans i 2016.

Spoler vi to år frem i tiden er Jan Harrit skiftet ind i direktørstolen hos Lalandias ejerkoncern, Parken Sport & Entertainment. Samtidig er Lalandias planer ved at blive en realitet med nabohøringer, der begynder mandag i Motala omkring Lönkoping, og det kendte feriekoncept er samtidig den mest stabile indtjening i Parkens portefølje.

(Artiklen fortsætter under kortet)

Parkens stabile ben

Skimmer man nummerpladerne i en Lalandias parkeringsplads, vil ekspansionsplanerne også give god mening. Ifølge Lalandia var en ud af fire gæster i 2017 fra den anden side af Øresund, og med undtagelse af udlejningsdelen af Parken Sport & Entertainment er den mest stabile indtjening at hente i vandrutsjebaner og feriehytter.

Et blik i de seneste årsregnskaber viser, hvordan ejerskabet af FCK kan være en heftig overskudsforretning, men samtidig svinger nettoomsætningen massivt afhængigt af, hvordan klubben klarer sig på grønsværen. Samtidig har ejerskabet af Fitness DK været definitionen på en underskudsforretning de seneste år med underskud på det primære resultat mellem 17 og 138,6 millioner kroner.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Samtidig har Lalandia A/S leveret solide overskud på samme område - senest på 83 millioner i 2016. Hvorvidt en svensk udvidelse kan nå de projekterede 500.000 besøgende om året må tiden vise, men ifølge Motala Kommune forventes en købsaftale af byggearealet at være klar i begyndelsen af næste år.