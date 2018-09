Kritik af Benetton-familien efter brokollaps

Der har været massiv kritik af Benetton-familien de sidste uger. Udover at eje tøjmærket med de mange farvestrålende trøjer, ejer de størstedelen af aktierne i selskabet, der driver de italienske motorveje. De inddriver skat og står ligeledes for at vedligeholde vejene – herunder broen i Genova, der styrtede sammen og dræbte 43 mennesker.

Efterforskere forsøger fortsat at fastlægge årsagen til brokollapset, men i løbet af de sidste tre uger har italienske politikere kritiseret den rige familie for at være så godt som tavse. Det skriver The Wall Street Journal.

»Jeg ville ikke lade folk med den mangel på menneskelighed varetage denne post,« siger Luigi Di Maio, som er leder Femstjernebevægelsen, det største parti i parlamentet, til The Wall Street Journal.

Episoden har skadet Benetton-familiens ry, både blandt politikere og befolkningen. Flere politikere mener, at det i stedet skal være staten, som skal stå for at drive de italienske motorveje, og på sociale medier har mange mennesker skrevet, at de aldrig vil købe tøj fra Benetton igen.

Familien udsendte to dage efter kollapset en pressemeddelelse, hvor den blandt andet gjorde opmærksom på, at den i løbet af det sidste årti har investeret over ti milliarder euro i motorvejene. Torsdag talte et medlem fra Benetton-familien for første gang til offentligheden.

»Der hvor vi er fra, er stilhed et tegn på respekt,« sagde Gilberto Benetton og kondolerede i den forbindelse også til ofrene og deres familier.

Familien vil ikke kommentere yderligere.