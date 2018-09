Kopenhagen Fur skærer dybt i medarbejderstab efter prisfald

København. Store kinesiske lagre, en høj produktion og en svag dollar har længe sat sig spor hos danske minkavlere. Nu rammer krisen også Kopenhagen Fur, det store fællesejede auktionshus for branchen.

Selskabet skærer 20 procent af sin faste medarbejderstab, der før fyringerne lyder på omkring 220.

- Vi har en stor produktion af timelønnede medarbejdere, hvor vi har omkring 400. De bliver ikke rørt. Men vi reducerer antallet af stillinger hos vores funktionærer.

- Det vil ske gennem naturlig afgang, ledige stillinger, der ikke bliver besat, og vi har været nødt til at afskedige medarbejdere, siger administrerende direktør Jesper Uggerhøj.

Det betyder, at omkring 45 medarbejdere forsvinder fra Kopenhagen Fur. Sammen med andre besparelser skal det give en reduktion af omkostningerne på et "væsentligt tocifret" millionbeløb.

Baggrunden for fyringerne er, at prisen på skind er faldet fra over 600 kroner i 2013 til nu 261 kroner. Prisfaldet får avlere til at trække sig, og derfor forventer Kopenhagen Fur mindre at lave.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: Minkbranchens magtfulde fællesskab Kopenhagen Fur, der er minkavlernes fælles auktionshus og talerør, mindsker medarbejderstaben med omkring 20 procent. Det sker efter års krise i branchen. Læs her mere om, hvad Kopenhagen Fur er: * Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for pels og et andelsselskab for danske minkavlere. * I sine store lokaler sorterer Kopenhagen Fur hvert år over 28 millioner skind og forestår store, internationale auktioner over dem. * I 2017 omsatte Kopenehagen Furs auktioner for 7,4 milliarder kroner. Selskabet omsatte for 688 millioner kroner og tjente 125 millioner kroner. * Branchen boomede i 2013, hvor Kopenhagen Furs auktionerede skind for 13,3 milliarder kroner. Det år gav Kopenhagen Fur en omsætning på 968 millioner kroner og et overskud på 432 millioner kroner. * I 2017 solgte Kopenhagen Fur skind nok til at dække 2,8 millioner kvadratmeter eller lige under 100 rådhuspladser som den i København. * Ved udgangen af 2017 havde Kopenhagen Fur 1455 medlemmer og beskæftigede 486 årsværk. Kilder: Kopenhagen Fur, Finans.dk

- Markedet har oplevet en stor vækst de sidste ti år. Og i 2013 var det en rigtigt god forretning. Derfor blev produktionen udvidet betydeligt. Nu falder priserne, så rigtigt mange reducerer produktionen.

- Så vi kan se, at vi i de kommende år vil få færre skind. Samtidig har vi investeret i effektiviseringer. Så vi har ikke behov for så mange mennesker fremover, siger Jesper Uggerhøj.

Kopenhagen Fur er ejet af 1455 minkavlere som et andelsselskab på linje med Danish Crown og Arla. Besparelserne kommer, så overskuddet, ejerne deler, kan fastholdes.

I 2017 omsatte Kopenhagen Fur for 688 millioner kroner og gav et resultat på 125 millioner kroner. I 2013 var omsætningen på 968 millioner kroner og overskuddet på 432 millioner kroner.

Jesper Uggerhøj fortæller, at Kopenhagen Fur vil behandle de medarbejdere, der bliver fyret, så godt man kan.