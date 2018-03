Kollaps af Toys R Us og Maplin: Tusinder står til at opsiges

Både legetøjsproducenten Toys R Us og elektronikspecialisten Maplin er kollapset på samme dag. Hvis det ikke lykkes de to selskaber at finde købere, står i alt 5500 britiske job til at blive sløjfet.

Det skriver The Guardian.

Hvis der ikke kommer bud på de to truede britiske kæder Toys R Us og Maplin, ser fremtiden ikke lovende ud for 3000 Toys R Us medarbejdere, samt 2500 ansatte hos Maplin.

Ifølge Maplins chefdirektør, Graham Harris, er svære markedsforhold årsagen til selskabets problemer.

»Virksomheden har arbejdet hårdt de seneste måneder for at dæmpe effekterne fra en devalueret af sterling efter brexit, et svagt forbrugermiljø og en tilbagetrækning af kreditforsikring,« siger Graham Maplin til The Guardian.

Oppositionspartiet Labour har efterspurgt, at den britiske regering indgår forhandlinger med fagforeninger for at beskytte stillingerne hos de truede selskaber.

I sidste uge viste en statistik, at arbejdsløsheden i Storbritannien stiger med den højeste hastighed i fem år.