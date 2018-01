København får flere vinterturister

Mens københavnerne drømmer om varmere himmelstrøg i de mørke vintermåneder, stiger strømmen af turister, der besøger København i januar, februar og marts.

Antallet af vinterturister i København er i gennemsnit vokset med 9,3 pct. om året siden 2010. Dermed vokser vinterturismen hurtigere end sommerturismen, hvor vækstraterne siden 2010 i gennemsnit har været på 4,8 pct. om året.

Det oplyser Wonderful Copenhagen, der er hovedstadsregionens officielle turismeorganisation.

»København bliver mere og mere populær som vinterdestination. Der har været fremgang i turismen i hovedstadsregionen i en årrække, og det er en rigtig positiv udvikling, som vi arbejder på at styrke,« siger Mikkel Aarø-Hansen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen.

Turismen opgøres i antal overnatninger. I første kvartal 2017 var der 1,8 millioner overnatninger mod en million overnatninger i 2010, svarende til en vækst i hele perioden på 70 pct..

Til sammenligning var der i de tre sommermåneder 3,6 millioner overnatninger i 2017 mod 2,7 millioner overnatninger i 2010, svarende til en vækst på 32 % i hele perionde.

En forudsætning for at tiltrække vinterturister er selvsagt, at der er et bredt udvalgt af attraktive oplevelser i hovedstaden. Tivolis beslutning om at holde åbent omkring vinterferien styrker dermed København som turistby i vintermånederne, siger Mikkel Aarø-Hanse.

»At Tivoli nu også satser på et vinterprodukt gavner hele destinationen,« siger han.

Tivoli har i år, hvor forlystelseshaven fylder 175 år, valgt at åbne portene med et vintertema, som varer det meste af februar og dermed også favner skolernes vinterferie.

Der er tale om en samlet investering på over 10 millioner kroner i blandt andet en skøjtebane og et tilsvarende beløb for selve driften af vintersæsonen.