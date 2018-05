Joe & The Juice brager frem i udlandet - men bundlinjen bløder

Den danske juicedarling, Joe & The Juice, har næsten fordoblet sin omsætning op til det store ekspansionsår 2018. Det viser det nyeste årsregnskab. Men årsregnskabet viser samtidig, at et underskud på 27 mio. på bundlinjen. Årsagen findes bl.a. i massive investeringer i nye forretninger verden over.

Foto: Malene Anthony Nielsen