Joe & The Juice-boss vil nå historisk milepæl i år

1

I 2002 åbnede Kaspar Basse sin første juicebar i København. Siden er den danske juicekæde Joe & The Juice ekspanderet med stor fart og tæller i dag 230 butikker fordelt i 15 lande. Ejerkredsen har dog ambitioner om yderligere vækst og større indtjening, og i år vil Basse og co. således åbne 60 nye butikker, mens omsætningen skal runde 1 milliard kroner. Det skriver Børsen (kræver abonnement).

»2017 var et skelsættende år, hvor vi har etableret os på flere forskellige markeder. Vi vil gerne have, at 2018 også bliver et supergodt år og sikre os, at vi virkelig får kapitaliseret på det potentiale, vi har skabt,« siger driftsdirektør Sebastian Vestergaard til Børsen.

Juicekædens seneste regnskab fra 2016 viste et underskud på 15 mio. kr. Underskuddet skyldes ifølge Sebastian Vestergaard, at der blev blev ændret på ejerstrukturen i 2016, da kapitalfonden General Atlantic General købte sig ind i det succesrige juice-koncept, hvor du eksempelvis kan bestille en hurtig avocado-sandwich eller juices med kulørte navne som »Sex me up« og »Young blood« til lyden af høj loungemusik.

Joe & The Juice har omkring 1.400 medarbejdere fordelt på verdensplan.

2

Kursudsvingene på kryptovalutaerne har været enorme, og det er lynhutige og omfattende kursmanipulationer en del af forklaringen på. Et eksempel er en gruppe kaldet Pump'n'Pump, hvor 4.000 medlemmer på under ti minutter scorede en kæmpe gevinst.

Det foregik således:

Klokken 22 modtager medlemmerne af gruppen en melding: »Mønten er ENE. Køb og hold! Promovér mønten overalt, så prisen bliver endnu højere!,« lyder beskeden.

Otte minutter efter er kryptovalutaen steget med 1.800 procent. Og mens uvidende lykkejægere er begyndt at købe op i kryptovalutaen ENE, får medlemmerne pludselig en ny besked: »Gem jeres profit og sælg ikke under jeres indkøbspris«.

Læs mere om manipulation på kryptomarkedet i Berlingske (kræver abonnement).

3

Den danske medicinalgigant Novo Nordisk risikerer at blive sendt ud i en ny og langstrakt priskrig på det amerikanske diabetesmarked, skriver Finans. Flere analytikere forventer nemlig, at Novos ærkerival i USA Eli Lilly vil fremlægge et fejlslagent studie med diabetesmidlet Trulicity til sommer.

Det lyder umiddelbart som en god nyhed for Novo Nordisk, men ifølge medicinalanalytiker Rune Majlund Dahl fra finanshuset DNB kan det faktisk forholde sig omvendt.

»Eli Lilly vil kunne imødekomme en del af udfordringen ved et fejlet studie ved at give indkøbsorganisationerne større rabatter. Det er selvfølgelig en risiko for Novo Nordisk, fordi det så presser priserne ned,« siger Rune Majlund Dahl til Finans.

Bank of America Merrill Lynch og Deutsche Bank venter heller ikke, at Eli Lillys studie vil blive godkendt.

4

Fra 2007 til 2017 er Danmark raslet fra en tredjeplads til en 12. plads på Word Economics prestigefyldte konkurrenceliste. Dermed er vi det land i verden, der over de seneste ti år, har taget det største dyk.

A-kassen og fagforeningen Ase, der har gravet dybt i ranglisten, mener, at nedturen bør give anledning til eftertanke hos regeringen resten Folketinget netop nu.

»Det er muligt, at vi klarer den fint for tiden på grund af gode økonomiske konjunkturer, men denne måling siger noget om de grundlæggende og strukturelle problemer for konkurrenceevnen, og det kan blive rigtig slemt på lang sigt, hvis ikke vi får vendt den negative udvikling i den danske konkurrenceevne,« siger Karsten Mølgaard Jensen, adm. direktør i Ase.

Ifølge en analyse fra ASE skyldes Danmarks dyk blandt andet vores høje skattetryks betydning for incitamenterne til at investere og yde en ekstra indsats. Læs mere i Berlingske (kræver abonnement).

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, har udpeget tre ting, som investorer skal være opmærksomme på i dag:

For de danske investorer er den vigtigste begivenhed, hvad der kommer frem på Pandoras kapitalmarkedsdag. Åbner Pandora æsken og vil de være i stand til at overbevise investorerne om, at de kan indfri vækstforventningerne?

I USA kører regnskabssæsonen videre, og i dag er det bl.a. Citigroups tur til at rapportere regnskabstal for fjerde kvartal.

Fortsætter den omvendte relation mellem den amerikanske dollar og de amerikanske aktier med at lægge pres på de europæiske eksportorienterede selskaber? Dollaren er svækket med lidt over to procent i 2018. På den ene side spiser det af investorernes globale afkast. På den anden side er det et bevis på, at den globale vækst og risikovillighed har det godt.

De asiatiske aktier fortsætter de gode takter tirsdag morgen, efter tegn på at nye stigninger vil ramme Wall Street, når det amerikanske aktiemarked genåbner efter den lange weekend senere tirsdag.

Nikkei 225: +0,4 pct.

China Shanghai Composite: +0,3 pct.

Sydkoreas Kospi: +0,5 pct.

Hongkongs Hang Seng: +1,3 pct.