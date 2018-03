IKEA vinder Berlingskes detailhandelspris: »Mens andre går tilbudsamok, får I folk til at køre langt for jeres faste lave priser«

Berlingske Business’ erhvervsredaktør Peter Suppli (tv.) uddelte onsdag en pris til IKEA Danmark, der var repræsenteret af Tina Lindharth og Anne Krogh, som her ses med Per Nyborg fra ICP A/S, der rådgiver offentlige myndigheder om detailhandel.

»Danmark er fuldt med krejlere, der elsker det gode tilbud. Derfor er det befriende med en detailaktør, der tør udfordre tilbudsræset og kan få folk til at køre langt for faste lave priser.«

Sådan lød ordene fra Berlingske Business’ erhvervsredaktør Peter Suppli til IKEA Danmark, der onsdag fik tildelt årets detailhandelspris for kampagnen »Lave priser. Hver dag’« - en kampagne, som bl.a. indeholdt reklamefilmen »Min søn« med sætningen »Livet ændrer sig, men det gør vores priser ikke« samt »Lack Friday«, som er en anti-kampagne mod andre detailvirksomheders tilbudsræs på forbrugernes festdag Black Friday.

IKEA modtog prisen ved et stort awardshow på Langelinje Pavillonen i København, hvor Berlingske i samarbejde med brancheforeningen Detail Forum hædrede de detailvirksomheder, der det seneste år har gjort noget helt særligt.

Møbelkæmpen vandt prisen foran lavpriskæden Normal, der var nomineret for kampagnen »Normale varer til unormale priser« og Neye, der var nomineret for kampagnen »Hvad har tasker med kræftforskning at gøre«.

Dansk Supermarked vinder pris for løsrivelse fra Mærsk

Berlingskes Detaihandelspris var ikke den eneste på programmet. Også den prestigefyldte MMM Prisen blev uddelt for 36. gang. Den går til »en person eller virksomhed, der på særlig vis har haft betydning for detail- og/eller engroshandelen i Danmark«.

Her løb Dansk Supermarked med prisen for »deres imponerende resultat« i forbindelse med genkøbet af virksomheden fra Mærsk, som virksomheden har hængt sammen med i 50 år og for at sikre, at supermarkedskæmpen forbliver i danske hænder.

Dansk Supermarked vandt foran Søstrene Grene og Lagkagehuset.

I en tid hvor de fleste detailvirksomheder kæmper med, hvordan de bedst muligt får deres fysiske butikker til at spille sammen med webshops, blev også de detailaktører, der kan noget særligt med kombinationen af de to, hædret.

Her blev Sportsmaster tildelt prisen som årets omnichannel, foran var hvidevarekæden Skousen og tøjkæden Other Stories, der også var nomineret til prisen.

Prisoverrækkelsen bød også på anerkendelse til virksomheden Too Good To Go, som modtog Retail Entrepreneurship Prisen foran Boozt og Tivoli, der også var nomineret i kategorien.