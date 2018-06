HusCompagniet stormer frem med nyt rekordoverskud

Landets største husbygger HusCompagniet stormer videre og opførte flere end 1800 huse i 2017. Et år, hvor blandt andet det tyske og svenske marked begynder at vise fremgang, fremgår det af årsregnskabet mandag.

HusCompagniet, der er ejet af den svenske kapitalfond EQT, omsættter i 2017 for 3,1 mia. kr. mod 2,7 mia. kr. året forinden. Driftsindtjeningen blev løftet til 255 mio. kr. fra 251 mio. kr.

»2017 var endnu et godt år for HusCompagniet, og vi oplevede organisk vækst på alle markeder,« skriver topchef Steffen Baungaard i regnskabet.

Virksomheden opførte 1362 huse i Danmark, 200 i Tyskland og 246 i Sverige. Samlet endte tallet dermed på 1808 mod 1427 året forinden. På det danske marked fastholdt selskabet dermed sin position som den førende udbyder af typehuse. Både i Tyskland og Sverige forsøger selskabet er vokse.

»Vi forsætter vores stærke vækst i Tyskland og øgede antallet af solgte huse med 61 pct. til 200 i 2017,« fremgår det.

Sammen udvikling har der været i Sverige, hvor der ligesom i Tyskland er åbnet nye kontorer i løbet af 2017.

For 2018 forventer virksomheden at både omsætning og indtjeningen bliver højere end i 2017.

EQT købte HusCompagniet af den norske kapitalfond FSN Capital i 2015. Tidligere har virksomheden også været ejet af den danske fond Axcel. EQT har hyret den internationale investeringsbank Rothschild for at undersøge mulighederne for et salg.