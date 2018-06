H&Ms nyeste påfund: Nu kan du få hjælp af en stemmestyret stylist

Skuffende resultater, butikslukninger og kursklø på børsen.

Det seneste år har bestemt ikke været nem for den svenske Persson-familie, som ejer Hennes & Mauritz. Som topchef har Karl-Johan Persson måttet notere sig, at markedssituationen for de fysiske butikker er udfordret, og derfor tager han og den øvrige ledelse nu alternative metoder i brug.

Den svenske tøjkæde har således tirsdag annonceret to nye initiativer i forbindelse med en modekonference i Stockholm.

Det ene er appen »H&M Home Stylist«, hvor en stemmestyret assistent vil give kunderne specifikke designråd og produktanbefalinger. Appen, der er baseret på et samarbejde med IT-giganten Google, vil være tilgængelig på »udvalgte markeder« og vil indeholde en menneskelig stemme, der skal gøre shopping-oplevelsen mere personlig, oplyser H&M.

Det andet initiativ fra H&M-koncernen er en augmented reality-app, der er designet til tøjkoncernens livsstilsmærke Monki. Gennem et samarbejde med den britiske iværksættervirksomhed HoloMe vil online-shoppere i første omgang kunne se ni Monki-outfits i tredimensionelle rum på deres smartphone eller tablet. Dermed vil kunderne angiveligt kunne få et bedre indtryk af, hvordan tøjet ud, uden at de behøver at bevæge sig ned i en butik for at se det.

»Vi er meget begejstrede og stolte over snart at kunne frigive vores første stemmestyrede stylist til H&M Home og at kunne udforske en verden med en unik augmented reality-oplevelse,« siger Elin Frendberg, der er ansvarlig for forretningsudvikling i H&M-gruppen, i en pressemeddelelse.

H&Ms hologram-app minder om en mobilapp, som IKEA for nylig har rullet ud. Med appen IKEA Place er det allerede nu muligt at se, hvordan forskellige møbler tager sig ud derhjemme, før man køber dem.

Se blot nedenstående eksempel: