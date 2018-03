H&M i laveste niveau siden finanskrisen efter endnu en salgsskuffelse

Efter et fald på 4,6 pct. til 130,14 svenske kr. ligger aktien nu i det laveste niveau siden finanskrisen, da aktien i november 2008 var nede at vende i kurs 125.

Selskabets salg var i første kvartal af det forskudte regnskabsår uforandret justeret for valutakursændringer i forhold til samme periode sidste år, mens analytikerne ifølge SME Direkt havde ventet en vækst på 1,2 pct.

»Salgsudviklingen kommer til at sætte pres på konsensusestimaterne for H&M's indtjening per aktie for det første kvartal og for hele året,« skriver Royal Bank of Canada i en kommentar.

Bloomberg skriver, at tøjvirksomhedens forsøg på at få ryddet lageret ved at sænke priserne og få solgt ud af vintervarerne efter et usædvanligt varmt vejr i december og januar, kostede omsætning.

»Denne udvikling var endnu mere skuffende, set i lyset af at H&M gennemførte aggressive salgsfremmende aktiviteter i løbet af dette kvartal for at rydde op i overskydende lager,« skriver analytiker Cedric Rossi fra Bryan Garnier & Co. ifølge Bloomberg.