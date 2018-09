H&M får tiltrængt medvind - slår salgsestimater og stiger over 8 pct.

Salget hos den svenske tøjkæde Hennes & Mauritz steg med 4 pct. i tredje kvartal, og selskabet solgte samtidig for mere end ventet, viser en handelsopdatering.

Mandag morgen stiger aktien 8,8 pct. til 134,90 svenske kr. og er dermed den klart mest stigende aktie i det svenske eliteindeks.

I tredje kvartal omsatte tøjkæden for 55,82 mia. svenske kr., og det var bedre end selv det mest optimistiske skøn blandt de analytikere, som Bloomberg har indsamlet estimater fra, da det højeste bud lå på 55,49 mia. svenske kr. Analytikerne havde i snit regnet med et salg på 54,03 mia. svenske kr. i tredje kvartal.

»H&M-gruppens fortsatte omstilling for at imødekomme forandringerne inden for industrien har gradvist forbedret salgsudviklingen og løftet markedsandelene i mange markeder i tredje kvartal,« skriver H&M i salgsopdateringen for tredje kvartal.

H&M fortæller dog, at selskabet i kvartalet var ramt af udfordringer med et nyt logistiksystem. Det var ellers meningen, at det skulle gøre forsendelserne hurtigere og modvirke vareophobninger. Vigtige markeder som USA, Frankrig og Italien og Belgien var ramt af problemerne i kvartalet.

H&Ms aktiekurs er trillet ned siden foråret 2015. Her var kursen oppe at vende omkring 365 svenske kr.

Med til at løfte aktien mandag kan være rygter om, at selskabets formand og hovedaktionær, Stefan Persson, kan være på vej til at købe H&M af børsen. Ifølge britiske medier har Persson talt med flere finanshuse om en »stor finansieringspakke«, skriver nyhedsbureauet Direkt. Persson-familien ejer 46 pct. af aktierne i H&M.

H&Ms regnskab for tredje kvartal lander 27. september.