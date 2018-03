Hilton rykker ind i Nordeas domicil på Christianshavn

Ørkenfortet blev opført i årene 1957-1962 på adressen Strandgade 7 i København. Arkitekten bag var Palle Suenson, der står bag talrige bygninger i og uden for København.

Bygningen blev indrettet som ho- vedkvarter for skibsværftet B&W, der dengang var en af Københavns største arbejdspladser. B&W havde til huse i bygningerne frem til 1983.

I 1993 overtog Privatbanken, som senere blev til Unibank og slutteligt Nordea, bygningerne. Her har Nordea – sammen med en række bygninger ved siden af – haft domicil, indtil de nu er flyttet til et nyt i Ørestad.

Nu er det Hilton Hotels, der skal bringe nyt liv ind i den historiske bygning.

Det er efter sigende bygningens udseende, der har givet den tilnavnet »Ørkenfortet«. Muren ud for Ørkenfortet, der går langs Torvegade, har ligeledes et pudsigt kælenavn. »Røven« yndes den at blive kaldt, hvilket angiveligt skulle stamme fra, at arbejderne fra B&W sad og spiste deres frokost på muren, så kun bagdelen kunne ses fra Torvegade.