Her er de 20 netbutikker, danskerne helst vil handle i

Handel på nettet forsætter med at stige. I årets første seks måneder købte danskerne for 63 mia. kr., hvilket er 11,7 pct. mere end året før. Det er især de udenlandske butikker, som er populære og de fem mest besøgte sider er udenlandske.

Væksten er markant større end i resten af dansk detailhandel, og netbutikkerne får ofte skylden for butiksdød i især provinsen. Den påstand køber Niels Ralund, adm. direktør i FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel, dog ikke. Han mener i stedet, at opmærksomheden bør rettes mod de store internationale netbutikker, som danskerne i stigende grad kan lide.

I samme periode i fjor blev 33 pct. af alle nethandler foretaget i udlandet – nu er tallet steget til 35 pct.

”De sande konkurrenter er Zalando, Wish, Amazon og andre giganter, som vokser helt vildt. Og jo mere krudt vi bruger på en pseudo-debat om on- eller offline i dansk detailhandel, jo større andele erobrer de. Allerede nu går 35 pct. af handlerne til udlandet, og det bekymrer mig, fordi udviklingen bevæger sig mod at ”The winner takes it all” – altså giganter dominerer nethandlen,” siger Niels Ralund i en pressemeddelelse.

Han mener, at en forklaringerne på de udenlandske netbutikkers succes blandt andet er, at konkurrencen ikke altid er lige.

”Jeg vil gerne slå fast, at danske virksomheder er dygtige og helt klar på konkurrence, men den skal være fair. Det er den ikke, når eksempelvis kinesiske wish.com, der tordner frem på listen over mest benyttede netbutikker, på grund af forældede postaftaler kan sende varer til latterligt lave fragtpriser til danskerne, undgå moms og told og samtidig se stort på kravene til produktsikkerhed. Det bliver politikerne nødt til at tage det alvorligt – nu,” hedder det fra Ralund.

Den mest populære netbutik hos danskerne er den tyske tøjkæde Zalando og først på sjettepladsen kommer Coop.dk, som den første danske side. Samlet står de 20 mest populære netbutikker for 25 % af forbruget.

”Der er rigtig mange dygtige netbutikker i Danmark, og der er stadig plads til dem alle. Jeg frygter dog, at hvis vi ikke udviser rettidig omhu, ender med amerikanske eller tyske tilstande, hvor én butik - Amazon – sluger næsten halvdelen af e-handlen,” siger Ralund.

I den nye analyse fra FDIH fremgår det også, at e-handlen i stigende grad rykker fra computeren over på mobiltelefonen. I de første seks måneder blev hver femte køb foretaget på en smartphone. Det er en stigning på 40 pct. i forhold til samme periode sidste år.

”Forbrugerne vil handle nemt og bekvemt, og det kan de gøre på mobilen, som flere og flere netbutikker heldigvis er begyndt at prioritere. Jeg er helt overbevist om, at det vil være med til at sikre fin vækst i lang tid – især i takt med at smartphone-generationen bliver mere købestærk,” hedder det fra Niels Ralund.