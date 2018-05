Hængekøjen venter – dog næppe for Danske Bank-toppen

Endnu en af de korte uger. Kristi himmelfart på torsdag medfører som regel tomme arbejdspladser også om fredagen. Altså endnu en laaang weekend.

Bruttonationalproduktet klarer sig angiveligt fint selv med de mange korte arbejdsuger, der hærger/præger Danmark i forårsmånederne.

Den store konflikt på det offentlige arbejdsmarked er afblæst, og hovedforhandlerne kan tage i sommerhus, smække benene op på bordet og knappe en rosévin op på terrassen. Nuvel, en række embedsmænd i systemet, både på arbejdsgiverside og lønmodtagerside, må i arbejdstøjet og pudse de endelige aftaler af, så de kan nedfældes i bindende dokumenter.

Afslapning står den næppe på i Danske Bank-toppen. Finanstilsynet smed i sidste uge en bombe i den efterhånden langtrukne og pinlige hvidvaskningssag. Hvad det får af konsekvenser, ved kun formanden Ole Andersen – og måske hans hovedaktionær A.P. Møller Holding, som har 20 procent af aktierne.

A.P. Møller Holding kom i øvrigt med årsregnskab for nogle dage siden. Det gled ubemærket hen i medierne. Og resultatet var da også i store træk kendt stof. Adm. direktør i A.P. Møller Holding, Robert Uggla, fandt dog i sin beretning behov for særskilt at nævne hvidvasksagen i Danske Bank.

»Danske Banks hvidvasksag er en bekymring, og vi har tillid til, at de rette konsekvenser vil blive draget på baggrund af resultaterne i den uafhængige undersøgelse.« Denne undersøgelse er først færdig i efteråret, men efter den seneste udvikling og Finanstilsynets krasse kritik kan det meget vel tænkes, at undersøgelsen afsluttes før sommerferien. Et godt gæt er, at Danske Bank-toppen allerede nu har et detaljeret overblik over transaktionerne ind i og ud af bankens estiske filial.

Hvem, der tager de ultimative beslutninger om konsekvenserne i Danske Bank, er uvist, men mon ikke Ole Andersen – måske allerede i denne uge – tager en grundig snak med Robert Uggla. Sagen skal lukkes på den ene eller anden måde, og jo før desto bedre.

Aktiemarkedet har foreløbig ikke reageret på hvidvasksagen. Danske Bank hører lige p.t. til blandt de absolut stærkest indtjenende af storbankerne i Norden, og børsmarkedet er vild med topchefen, Thomas Borgen. Kommer stolen til at vakle under Thomas Borgen, vil stolen også begynde at vakle under Danske Bank-aktien. Hvad er værdien af Thomas Borgen, 10, 20, 30 mia. kr. – eller?

Regnskabssæsonen er endnu ikke helt udtømt. Blandt de væsentligste selskaber at holde øje med i denne uge er Lundbeck og Genmab, som kommer med friske tal tirsdag. Begge selskaber inden for den givtige medicinalindustri. Begge har en børsværdi på omkring 75 mia. kr. Men hvor Lundbeck skal bruge en årsomsætning (2017) på 17 mia. kr., kan Genmab nøjes med en årsomsætning på 2,4 mia. kr.

Lundbeck og Genmab er da også i to forskellige faser. Godt nok har Lundbeck genvundet noget af fatningen, retningen og økonomien, men Genmab er i højere grad en blanding af et medicinalselskab og et biotekselskab. Samtidig må der formodes at være indregnet en eventuel overtagelsespræmie i Genmab-aktien.

Det betyder, at Genmab handles til tre gange så høj en værdi (målt på de historiske P/E-værdier) som Lundbeck. Risikoen i Genmab er større end i Lundbeck, men til gengæld er gevinstmulighederne samtidig større i Genmab.

Lundbeck har i øvrigt bøvl med at finde afløseren for topchefen Kåre Schultz, der forlod Lundbeck i september 2017 for at overtage jobbet som topchef i den kriseramte israelske virksomhed Teva. Formanden Lars Rasmussen har haft et par kandidater i kikkerten, men de har angiveligt sagt pænt nej tak.

Det er usædvanligt lang tid. Kåre Schultz meddelte sin afgang 11. september 2017, altså for otte måneder siden. Finanschefen Anders Götzsche har midlertidigt bestridt CEO-posten, og det har han sådan set gjort udmærket. Men hov, vil det være en bet for Lars Rasmussen, hvis han udnævner Anders Götsche som permanent topchef. Vi får se.

Onsdag skal vi have nye, friske tal fra Danmarks Statistik for betalingsbalancen over for udlandet samt hertil også de seneste tal (for marts) for udenrigshandelen. Det er svært at finde hår i den suppe. Især betalingsbalancen brager af sted med historiske overskud.

Så læn dig roligt tilbage i hængekøjen og nyd den lange weekend.

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator