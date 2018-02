Fremtidens nethandel foregår på mobilen

»Det er generelt for netbutikker, at der er et gigantisk udvalg af varer. Det er en af fordelene ved nethandel, men samtidig kan det være svært at overskue. Derfor kan det være en hjælp, hvis netbutikken anbefaler varer til forbrugeren på baggrund af dennes købshistorik, så man ikke får tilbudt bleer, hvis man ikke har børn,« siger Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent ved Dansk Erhverv.