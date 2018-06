Fransk skoproducent vinder retssag om røde såler

Det skriver The Guardian.

EU-domstolen (ECJ) har vurderet, at det hollandske selskab vanHaren har brudt varemærkeloven ved at sælge en række sko med røde såler.

I februar udtalte EU-domstolens generaladvokat Maciej Szpunar, at det ikke er muligt at beskytte bestemte kombinationer af form og farve under varemærkeloven.

Domstolen bemærkede dog, at Christian Louboutin ikke ville beskytte en bestemt form, men blot anvendelsen af en farve på en bestemt del af skoen.

»EU-domstolen har ikke fulgt anbefalingen fra generaladvokaten og har i stedet besluttet, at Louboutins røde såler rent faktisk godt kan blive beskyttet under varemærkeloven,« siger Elaine O'Hare, fra advokatfirmaet Stevens & Bolton, til The Guardian.

Sagen skal op ved den hollandske domstol i Haag, der forventes at tilslutte sig dommen, hvilket vil give Christian Louboutin monopol på højhælede sko med røde såler.