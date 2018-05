Forfalskede designerstole blev i årevis solgt på Lauritz.com

Et stort antal forfalskede Eames-stole blev solgt via portalen Lauritz.com, fastslår Østre Landsret i en dom torsdag.

Selskabet Vitra Collections AG, der ejer rettighederne, skal derfor have 600.000 kroner i erstatning af tre personer og et firma, som stod for salget via auktionshusets portal.

Salget af kopistole med en væsentlig ringere kvalitet end den ægte vare har medført en såkaldt markedsforstyrrelse og har givet Vitra Collections et tab, konkluderer retten.

Oveni de 600.000 kroner skal de dømte betale godt 100.000 kroner i sagsomkostninger.

Undervejs i processen har dommerne fået forevist 64 stole, som var blevet returneret til Lauritz.com. Samtlige var kopier, hedder det.

I alt solgte de nu dømte omkring 1800 Eames-stole fra maj 2009 til april 2013.

Retten bemærker dog i dommen, at det ikke kan afvises, at en mindre del af de solgte stole har været originale.

For en stor dels vedkommende gælder det, at kun understellene har været ulovlige kopier.

Vitra Collections får af landsretten medhold i, at såvel varemærkeloven, ophavsretsloven samt markedsføringsloven er blevet krænket. Men selskabet får ikke fuldt ud medhold. Det havde fremsat krav om 1,5 millioner kroner.

En af de indstævnte personer frifindes. Manden er gammel, og landsretten tror ikke, at han personligt var involveret i salget af de mange stole, selv om der var oprettet en konto i hans navn hos Lauritz.com.

/ritzau/