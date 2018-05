Først lukkede de Faktaer og Irmaer: Nu lukker Coop 16 lokale brugser

Coop slanker endnu engang butiksnettet.

Denne gang er det 15 underskudgivende butikker over hele landet i kæderne Dagli´Brugsen og LokalBrugsen, der står for skud.

Derudover lukker Brugsen på Amagerbrogade i København også. Til sammen har de 16 butikker belastet Coop med et underskud på et årligt to-cifret millionbeløb, skriver dagligvarekoncernen i en pressemeddelelse.

»Det er butikker, der giver betydelige underskud og hvor vi gennem flere år har kæmpet for at vende udviklingen. Men i år har butikkerne samlet set desværre forstærket den negative udvikling, trods en stor indsats fra medarbejdernes side. Vi ser derfor ikke flere muligheder for at drive dem videre,« siger kædedirektør i Dagli´Brugsen, Torben B. Andersen, i meddelelsen, hvori det også fremgår, at 300 medarbejdere berøres af lukningen.

Coop lukker 74 butikker i alt

Lukningen kommer kort tid efter, at Coop meddelte, at den også skærer i discountkæden Fakta, hvor 47 butikker efter planen skal lukkes. Fakta har i flere år været Coops smertenbarn og givet massive underskud.

I februar annoncerede Coop desuden, at den lukker 11 Irma-butikker på Sjælland som led i en ny strategi for kæden, som nu skal være mere »urban«. De lukningsramte Irma-butikker er butikker, der dels ikke passer ind i den nye strategi, dels giver underskud.

Dermed kommer dagligvaregiganten i den kommende tid til at lukke i alt 74 butikker. I regnskabet for 2017 havde koncernen 1.167 butikker.

De mange bebudede lukninger kommer efter, at fronterne er blevet trukket stadig kraftigere op i en benhård krig om de danske kunder på et af de dagligvaremarkeder, der har allerflest kvadratmeter supermarked pr. indbygger i Europa.

De store vindere er norskejede Rema 1000, Dansk Supermarkeds Netto og tyske Lidl, mens Dagrofa sidste år måtte lukke sin underskudgivende discountkæde Kiwi. Også tyske Aldi har lukket 34 butikker.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Disse 16 butikker lukker: Pr. 30. juni i år lukker Coop 16 Dagli´Brugser, LokalBrugser og en Brugsen over hele landet. Det drejer sig om disse butikker: Hornsyld

Gørding

Taulov

Nykøbing Mors

Thisted

Resen

Ullerslev

Årslev

Arden

Holbøll Plads, Aalborg SØ

Suldrup

Hjortekær

Smidstrup Strand

Kragelund

Viborg

Derudover lukker Brugsen på Amagerbrogade i København

Dansk Supermarked er nu størst

Da Dansk Supermarked for nylig offentliggjorde regnskab kunne Finans desuden fortælle, at Dansk Supermarked nu har overhalet Coop. Det er interne tal fra analysevirksomheden Nielsen Danmark, som ifølge netmediet viser, at Dansk Supermarked siden efteråret har haft en større markedsandel indenfor salg af dagligvarer end Coop. Dansk Supermarked har godt en tredjedel af markedet, mens Coop Danmark ifølge analysen ligger 1-2 pct. efter.

Lukningerne skal desuden ses i lyset af forårets formandsopgør i andelskoncernen. Her havde de selvstændige brugsforeninger opstillet en kandidat til at vælte formand Lasse Bolander. De var utilfredse med koncernens trængte økonomi og følte sig ikke inddraget i beslutningsprocesserne, som de mente blev dikteret fra hovedkontoret i Albertslund.

Det lykkedes dog ikke de oprørske brugser at vælte Bolander ned af den øverste hylde i dagligvarekoncernen. Til gengæld annoncerede han allerede i valgkampen, at Coop skulle spare, og at indtjeningen skal forbedres.

Coop oplyser i meddelelsen, at den ikke skal bruge de berørte lokaler til andre formål, og de sættes derfor til salg eller udlejning til, hvem der måtte ønske at overtage dem.