Fakta-direktør får ansvaret for knap 1.000 Coop-butikker

Stina Glavind har siden 2016 været kædedirektør og stået i spidsen for at vende udviklingen i Fakta, som i flere år har været Coops smertensbarn.

43-årige Stina Glavind, der siden 2016 har været kædedirektør for Fakta, får nu et væsentligt større ansvar.

1. oktober træder hun ind i Coops direktion og bliver ansvarlig for Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen og Fakta med tilsammen næsten 1.000 butikker. Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Stina Glavind overtager det job, der blev ledigt, da koncerndirektør Gregers Wedell-Wedellsborg i august sidste år forlod Coop for at blive adm. direktør for Matas.

»Stina har gjort det fremragende, senest som ansvarlig for Faktas turn-around. Jeg tror, at Stina også kan være forbillede for en generation af kvindelige ledere i en branche, som i den grad trænger til et sundere mix af kønnene på top-niveau. Derfor er vi glade for, at hun har påtaget sig jobbet, hvor målet er fortsat forbedring af driften og større synergi mellem kæderne,« siger Coops adm. direktør Peter Høgsted i pressemeddelelsen.

Har stået i spidsen for effektiviseringer og butikslukninger

Stina Glavind er uddannet cand. merc. Hun kom til Coop i 2011 som kategorigruppechef med ansvar for indkøb af mejerivarer og brød. I 2015 blev hun kommerciel direktør for Kvickly, hvorefter hun i 2016 altså blev kædedirektør for Fakta.

Hun overtog ansvaret for kæden på et tidspunkt, hvor den var i en alvorlig krise og gav store underskud. Hun har siden stået i spidsen for effektiviseringer og butikslukninger. Fakta forbedrede i 2017 sit driftsresultat, men på bundlinjen var der stadig et underskud på 18 mio. kr. sidste år. Selv om det var en forbedring fra året før, hvor underskuddet var 124 mio. kr., annoncerede Fakta i april i år, at den lukker 47 butikker.

Om det nye job siger hun:

»Vi står over for nogle af de største forandringer i dansk dagligvarehandels historie med digitalisering, nye indkøbsvaner og et ekstremt konkurrencepræget marked. Det stiller krav til, at vi skaber størst mulig synergi samtidig med at hver kæde og hver butik skal møde kunderne stærkest muligt lokalt,« siger Stina Glavind.

Samtidig er konstitueret direktør i Fakta, John Hornbech Christensen, udnævnt til kædedirektør for Fakta.