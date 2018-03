Er Niels B. klar med planen for det »nye« Lego?

Det er egentlig overraskende, at detailhandelen ikke for længst har opfundet en ny stor forbrugsdag i marts à la Black Friday. Der er næppe andre måneder i årets løb, hvor pengene er så rigelige som i marts.

Nu tænker du måske: Marts, hvad pokker har marts at byde på? Men marts er den helt store generalforsamlings­måned for landets største og rigeste virksomheder. Det er her, ejerne af de børsnoterede virksomheder ultimativt beslutter, hvor stor en del af overskuddet, der skal kanaliseres tilbage til ejerne i form af kontante udbytter eller aktietilbagekøb. Altså udbytter, der skal geninvesteres – eller forbruges.

Som det fremgik af lørdagens historie i Berlingske Business, vil udbytte­regnen sætte nye rekorder her i 2018. De største selskaber på børsen vil pumpe omkring 55 mia. kroner ud i kontante udbytter – de fleste af disse i marts.

Hertil kommer et udbytte fra Nordea på 20,5 mia. kroner, når generalforsamlingen 15. marts løber af stabelen. En pæn del af disse penge vil trille til Danmark.

Disse rekordudbytter kommer i øvrigt på toppen af de knap 40 mia. kroner, som investeringsforeningerne udbetalte i januar og februar. Altså en flodbølge af milliarder til aktiefolket.

Så hvorfor ikke en stor udsalgsdag i den kedelige marts under sloganet: »Kom til Store Dividende Dag – med masser af gode tilbud«.

I denne uge skyder Ørsted, TDC og DSV generalforsamlingssæsonen i gang. I næste uge følger Novozymes, Pandora, Carlsberg, Danske Bank, Nordea og så videre. Disse generalforsamlinger vil næppe trække breaking news-overskrifter. Mest interessant bliver nok Danske Bank-­bestyrelsens respons på hvidvaskskandalen.

Men der er også store selskaber uden for børsen, som er værd at følge. Et af de mest interessante, Lego i Billund, offentliggør tirsdag regnskabet for 2017. Det bliver spændende.

Lego har i de seneste fem-ti år været vores mest succesombruste virksomhed med bragende rekordoverskud år efter år. Men 2017 viste sig pludselig som et opbremsningens år.

Halvårsregnskabet 2017 viste fald i både omsætning og indtjening. Ikke kritisk, slet ikke, men kurverne bøjede af, og Lego-ledelsen selv talte om, at det nu var på tide at trykke på »reset«-knappen, altså genstarte.

Samtidig har Lego i 2017 fået ny topchef, nemlig den tidligere Danfoss-chef Niels B. Christiansen. 2017-regnskabet og hans forventninger til 2018 vil fortælle noget om, hvordan han vil genstarte Lego-succesen.

Interessant bliver det at se, om den nye topchef benytter lejligheden til at tage ekstraordinære nedskrivninger på nogle af de aktiviteter, som ikke går helt efter bogen. Det er set før i dansk erhvervsliv. Problemet er dog, at disse nedskrivninger i givet fald vil falde tilbage på den tidligere topchef og nuværende bestyrelsesformand, Jørgen Vig Knudstorp.

De finder nu nok ud af det i Billund. Lego er en 100 procent privatejet virksomhed, og derfor er det noget lettere at tænke langsigtet, end hvis man skulle tilfredsstille nøgletalshungrende aktieanalytikere på børsen.

Man kan kalde Niels B. Christiansens opgave for en opgave i luksusklassen. Han skal ikke som sin forgænger Jørgen Vig Knudstorp foretage en turnaround i Lego. Han overtager en fornemt indtjenen­de og veldrevet maskine. Men som bekendt er det i gode tider, at gode ledere foretager de valg, der skal fremtidssikre virksomheden.

Set i det lys bliver det mest interessante i Billund på tirsdag, hvad det er for et »nyt« Lego, Niels B. vil præsentere.

Torsdag er det den traditionelle »kvindernes internationale kampdag«. Den plejer at blive fejret med alle de rigtige taler, også om nødvendigheden af flere kvinder i toppen af erhvervslivet. Konkret er der dog ikke sket særligt meget på det punkt de seneste mange år.

På dagen arrangerer direktørfabrikken CBS en debat mellem kvindelige ledere med titlen »Hvad vil kvindelige ledere kæmpe for i fremtiden«. Hovednavnet er EU-kommissær Margrethe Vestager. Tanken er, at arrangementet skal resultere i et manifest, som efterfølgende skal overrækkes ligestillingsminister Karen Ellemann (V).

Det store spørgsmål er så, om lige­stillingsministeren bruger manifestet til noget konkret. Eller om det bare ender i nederste skuffe på ministerkontoret ...

Jens Chr. Hansen er Berlingskes erhvervskommentator.