Efter 40 år i Strøgets fine ende er pelshuset Stampe blevet kvalt af høj husleje: »Der er ikke så meget personlighed tilbage på Strøget«

Stampe blev grundlagt i 1946 af buntmager Karl Viggo Stampe og drives i dag af familiens tredje generation med Michael Stampe som administrerende direktør.

Virksomheden havde på sit højeste 30 butikker i Danmark, Tyskland, Sverige og Norge. I dag er der fire - i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Stampe indkøber materialer og producerer pelsene selv i bl.a. Asien, hvor virksomheden netop har åbnet et buntmagerværksted i Indien.

Stampe har stadig et værksted på Mors, hvor produktionen fandt sted fra 1970erne, fordi var for lidt arbejdskraft i København. Produktionen flyttede udenlands i 1980erne, fordi det er løntungt og nemt tager en medarbejderne to uger til en måned at producere en pels.

Stampe fusionerede for 15-20 år siden med pelsfirmaet Lewinsky, der var grundlagt i 1869.