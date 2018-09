Dyne-Larsen løfter sløret for endnu et år med rekordomsætning

Lars Larsen har en ambition om, at antallet af Jysk-butikker på verdensplan skal op på 5.000 inden for en overskuelig årrække. En ambiton, som købmanden med mandagens nye regnskabtal for det ene ben af Jysk-koncernen, Jysk Nordic, nu bevæger sig et skridt tættere på.

Med 82 nye butikker, 6,7 millioner flere kunder og en rekordomsætning på 16,1 mia. kr. mod 14,6 mia. kr. i fjor, blev regnskabsåret 2017/18 meget tilfredsstillende for Jysk Nordic, der står bag driften af 1.249 Jysk-butikker i 20 lande.

»Vi har igen i år vist, at der stadig er masser af potentiale i at tiltrække flere kunder til de fysiske butikker. Derfor vil Jysk også fortsætte med at åbne nye butikker, samtidig med at vi udvikler vores e-handel for at give kunderne mest mulig fleksibilitet,« siger Jysk Nordics adm. direktør Jan Bøgh i en pressemeddelelse.

Direktøren peger desuden på, at væksten både har været drevet af flere onlinekunder og af flere besøgende i butikkerne.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at fremtidens vindere bliver de virksomheder, der formår at kombinere de forskellige salgskanaler på en måde, der sikrer en god kunderejse. Det er noget, vi har arbejdet på i Jysk gennem en årrække, men der er ingen tvivl om, at vi kan og skal blive endnu bedre,« siger han.

Hele Jysk-koncernen har i dag over 2.600 butikker, 22.000 medarbejdere i 50 lande og en samlet omsætning er på knap 25 mia. kr.

Det tyske ben

Jysk-koncernens andet ben Dänisches Bettenlager har 1.255 butikker i de tysktalende lande, samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal, mens Jysk Nordic driver de 1.249 Jysk-butikker i Skandinavien og det øvrige Europa. Derudover er der 164 butikker, som drives af franshisetagere i lande som Vietnam, Canada og Kuwait.

Hos Jysk Nordic siger Jan Bøgh, at der fortsat skal investeres i udvikling i alle dele af forretningen.

»I det seneste regnskabsår har vi lanceret et helt nyt butikskoncept, som kunderne har taget rigtig godt imod, og vi vil fortsætte med at ombygge og modernisere vores butikker, så de bliver endnu mere inspirerende. Vi har også investeret stort i logistik, og vi blev i regnskabsåret færdige med udbygningen af vores store distributionscenter i Uldum i Danmark, ligesom vi snart kan tage vores helt nyopførte distributionscenter i Bulgarien i brug,« siger Jan Bøgh og fortsætter:

»Et moderne logistiksetup og evnen til at kunne levere hurtigt både til vores butikker og direkte til vores kunder er helt afgørende. Derfor er det en stor styrke, at vi gennem en årrække har investeret massivt i vores distributionscentre,« siger han.