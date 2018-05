Dyne-Larsen kaster håndklædet i ringen: Jysk giver op i Kina og lukker butikker

Efter otte års kamp for at få befolkningen i det mest folkerige marked til at købe billige dyner og puder, kaster Lars Larsen nu håndklædet i ringen.

Jysk trækker sig ud af Kina og lukker sine 13 butikker. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse.

»Det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Det er en træls, men nødvendig beslutning. Jysk er kendt for at investere langsigtet og acceptere, at det kan tage mange år at komme i plus på et nyt marked. Men i forhold til Kina må vi ganske enkelt konstatere, at vi ikke har kunnet finde den rigtige formel, og derfor lukker vi de butikker, vi har i dag, og så må vi tilbage til tegnebrættet,« siger CEO & President i JYSK Nordic, Jan Bøgh, i pressemeddelelsen.

Fastholder ambitioner i Asien

Dynekøbmanden er ellers kendt for at holde fast i markeder, selv om de driller, og så sent som i december sidste år sagde han om det kinesiske marked til Berlingske Business, at »det skal lykkes«. Men hverken antallet af kunder, omsætning eller indtjening stiger nok, og derfor trækker Jysk nu stikket, oplyser koncernen.

Lars Larsen fastslog ellers sidste år, at hans mål er at fordoble antallet af butikker globalt i koncernen. Dermed skal den op på 5.000 inden for en ikke defineret årrække.

Koncernen slår da også fast, at lukningerne i Kina ikke ændrer noget ved den plan, og at Asien stadig er et marked, der skal have dynetilbud.

»Vi skal have JYSK-butikker over hele verden. Det inkluderer også de asiatiske lande og Kina. Men i Jysk er vi først og fremmest købmænd. Så hvis vi ikke tjener penge på et marked og ikke har fundet den rette strategi for, hvordan vi kan komme til det, tager vi selvfølgelig konsekvensen. Det har vi gjort nu, og så handler det om at få lavet en ny strategi for, hvordan vi kommer godt ind på en række andre markeder,« siger Jan Bøgh.