Disney-chef er optimistisk omkring overtagelse af Fox

Walt Disneys administrerende direktør, Robert Iger, har tillid til, at selskabet vil vinde med et bud på nøgleaktiverne i 21st Century Fox, på trods af at Comcast allerede har lagt et nyt konkurrerende tilbud.

Det skriver The Wall Street Journal.

Ifølge avisen sagde Robert Iger i en telefonkonference med en Wall Street-analytiker tirsdag, at de aktiver, som selskabet er ved at erhverve, vil passe godt ind i Disneys portefølje.

Den administrerende direktør samt andre chefer i selskabet tror på, at Disney og 21st Century Fox vil lukke milliardhandlen næste år, på trods af at Comcast er i de forbereder at komme med et fjendtligt købsbud på 21st Century Fox' aktiver, der vil overgå buddet fra Disney.

Disneys bud lyder på 52,4 mia. dollar (329,3 mia. kr.) i en ren aktiehandel. Hvorimod kilder tæt på sagen siger, at Comcast har sørget for finansiering til at komme med et kontantbud, der overgår Disney.

Ifølge The Wall Street Journal vil den, der ender med at overtage 21st Century Fox' aktiver, få en signifikant fordel i medielandskabet, der på nuværende tidspunkt udfordres af hurtigt skiftende forbrugertendenser samt streamingtjenester såsom Netflix.

Disney håber på at kunne overtage 21st Century Fox' tv- og filmstudie, kabelnetværker og internationale aktiver og vil med overtagelsen øge produktionen af sine originale programmer på streamingtjenesten Hulu.