Direktør om Peak Performance-frasalg: »Fokus er nu at drive og udvikle de tilbageværende mærker«

Men for få år tilbage var der 11. Altså tøjmærker, som hører under den danske modekoncern IC Group. Senest er Peak Performance, der var det af IC Groups mærker med den største omsætning, solgt fra i en storhandel til finske Amer Sports Corporation, som siden 1974 har involveret sig i sportsudstyrsmarkedet. Derfor står IC Group, som blev skabt af den danske rigmand Niels Martinsen, tilbage med mærkerne Tiger of Sweden, Designers Remix, By Malene Birger og Saint Tropez.

Direktør i IC Group, Alexander Martensen-Larsen, kalder handlen for enden på en lang strategisk proces, som gik ud på at kigge indad og finde ud af, om der fandtes en bedre ejer af Peak Performance end IC Group.

»For nogle år tilbage satte vi den rigtige strategi for Peak Performance og fik den rigtige ledelse på plads. Og vi er lykkedes med den første fase af videreudviklingen af Peak Performance, og det gør, at det er nået til, at næste del af strategien er at komme endnu længere ud internationalt. Som porteføljevirksomhed skal man altid stille sig selv spørgsmålet om, hvorvidt der er andre, der kan gøre det hurtigere, end vi kan. Og som derfor er villige til at betale en højere her-og-nu-pris,« siger Alexander Martensen-Larsen.

Og det kan Amer Sports Corporation altså.

»Vi har fundet en ejer, som har et globalt fodaftryk. Med en tilstedeværelse i både Nordamerika og Asien er de i stand til at kapitalisere på Peak Performance og er villige til at betale en pris, som, vi mener, er særdeles attraktiv for vores aktionærer her og nu,« siger IC Group-direktøren.

Mulighed for flere frasalg

Historien om IC Group går tilbage til 1969, hvor den danske rigmand Niels Martinsen stifter InWear Group A/S og fabrikerer modetøj til unge kvinder under fanen InWear. I årene der kommer, bliver flere mærker tilføjet til InWear Group, og i 2001 fusionerer virksomheden med norske Carli Gry International A/S og udgør til sammen IC Companys, som er det, vi i dag kender som IC Group. Fra 2013 og frem til i dag er syv tøjmærker solgt fra virksomheden, hvis man tæller virksomheden farvel til Peak Performance med.

Og frasalgsrytmen kan fortsætte, hvis prisen er rigtige, lyder det fra Alexander Martensen-Larsen. Men det er der ikke planer om lige nu, hvor fokus i stedet er at udvikle på de tilbageværende mærker.

»Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen konkrete planer om at sælge vores tilbageværende mærker. Med vores tilbageværende mærker mener vi ikke, at deres fulde potentiale er reflekteret i det omsætnings- og indtjeningsniveau, de har på nuværende tidspunkt. Derfor er fokus nu at drive og udvikle de tilbageværende mærker, hvoraf vi mener, at Tiger of Sweden har et stort internationalt potentiale. Et eventuelt salg af de resterende mærker kan ske når og hvis vi mener, at de har nået et sted i deres udvikling, hvor det er det rigtige at gøre for aktionærer,« siger Alexander Martensen-Larsen.

Hvad står I så tilbage med som børsnoteret virksomhed, hvis I frasælger yderligere?

»Det vil tiden vise. Det er spekulativt.«