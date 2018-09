Det er aldrig gået bedre for McDonald’s i Danmark: Har 180.000 gæster om dagen

Der sker store forandringer i danskernes madvaner i disse år.

Forbrugerne lægger i stadig større stil økologiske madvarer med lav fedtprocent i indkøbskurven, mens pakker med bøffer og bacon oftere må vige pladsen til fordel for linser og kikærter.

Alligevel er det aldrig gået bedre for burgerkæden McDonald’s Danmark, som i 1981 slog dørene op til den første restaurant i Danmark og introducerede danskerne for de billige og kalorierige burgermenuer serveret i pap og papir.

180.000 danskere lægger nu hver dag vejen forbi en McDonald’s. Det er gennemsnitligt 20.000 flere daglige gæster end for bare et år siden.

Bøfkædens omsætning, som sidste år landede på 2,3 mia. kroner og dermed en vækst på fem pct. fra året før, er i første halvår af 2018 steget med yderligerligere seks pct. sammenlignet med sidste år.

Når omkring to tredjedele af alle danskere inden for det seneste år har været på McDonald's, skyldes det ifølge forbrugerekspert Flemming Birch, der er partner i konsulenthuset Birch og Birch, at burgerkæden har været god til at tilpasse sig forbrugernes forandrede madvaner.

»Når vi som forbrugere går på McDonald's, så synder vi, og vi ved, at vi synder. Det er en synd, som vi tillader os selv, men virksomheden er stadig nødt til at forny sig og f.eks. tilbyde vegetarburgere og sunde måltidssalater. Det er ikke sikkert, at det er det, forbrugerne vælger, når de står der, men det gør det nemmere at tage beslutningen om at tage på McDonald's,« siger han.

Netop fordi forbrugerne tager på McDonald's for at synde, lever burgerkæden, der stadig har en overvægt af kalorie- og kødrige retter på menuen, ifølge forbrugereksperten i bedste velgående.

»McDonald's' kunder er ikke veganerne på Vesterbro. Det er den almindelige dansker, der går på McDonald's, og som bare gerne vil skære lidt ned i kødforbruget, men det gør de i hverdagene, når de køber ind, så det går ikke ud over McDonald's, som sagtens kan eksistere sideløbende med de trends, der er hos forbrugerne,« siger Flemming Birch.

Cafe latte og veganerburgere på vej

Fastfood-kæden har de seneste år investeret knap 400 mio. kroner i at ombygge restauranterne, og det har ifølge virksomhedens kommercielle direktør, Mads Friis, særligt bidraget til væksten.

»De fleste steder har vi nu selvbetjeningsskærme, som gør, at vores gæster ikke skal stå i kø, men kan bestille deres mad i ro og mag. Derudover har vi nu frisklavet mad, fordi det først er i det sekund, man bestiller på skærmen, at maden bliver lavet,« siger han.

Han peger samtidig på, at virksomheden har et velfungerende samarbejde med sine 21 franchisetagere, som styrer de 89 danske McDonald's-restauranter.

»De franshisetagere, som vi har lige nu, er meget ambitiøse og motiverede, og det er ret væsentligt i forhold til at få tingene til at ske ude i restauranterne,« siger han.

Selv om kundetallet er vokset massivt de seneste år, skal det de kommende år stige yderligere. Fastfood-kæden planlægger nemlig at åbne yderligere 20 restauranter i Danmark.

»Der skal ikke være for langt til en McDonald's,« siger Mads Friis.

Snart bliver burgerne også suppleret med cafe latte, cortado og americano, når fastfood-kæden inden længe vil forsøge sig med en barista i nogle af restauranterne.

»Danskerne er nogle af dem, der drikker allermest kaffe, og der sker rigtigt meget på kaffemarkedet, så vi vil gerne være danskernes foretrukne barista-kaffe to go til billige penge, så det introducerer vi i en af vores restauranter i år og vil teste det der,« siger han.

Også veganere vil burgerkæden snart forsøge at tiltrække.

»I nogle af de andre skandinaviske lande sælger vi også veganske burgere, og det kommer også i Danmark på et tidspunkt, uden at jeg kan sige hvornår,« siger Mads Friis.