Dansk Tiger-rigmand med dristigt sats i England: Hvis folk siger, at jeg er vanvittig, har jeg sympati for det synspunkt

Philip Bier har haft store succes med at rulle Tiger-koncepet ud på det britiske marked. Her er han fotograferet sammen med daværende handels- og udviklingsminister Mogens Jensen på Oxford Street i London i 2014.

I 2005 lykkedes det danske Philip Bier sammen med sin kone Emma at skrabe omkring to millioner kroner sammen ved at omlægge parrets huslån.

Samme år åbnede Philip Bier den første Tiger-butik uden for Skandinavien. 11 år senere solgte den succesrige dansker sin del af butikskæden med 44 butikker i Storbritannien for et større, men stadig ukendt millionbeløb.

Nu er Philip Bier klar med et nyt sats i Storbritannien, da han ifølge avisen The Guardian har indgået en aftale med den franske detailkæde ÏD Kids, som betyder, at den danske iværksætter i næste måned åbner den første af formentlig en række butikker. Dermed går danskeren ind i et sats på salg af børnetøj og legetøj.

Det helt overordnede plan er ifølge Philip Bier, at hans selskab skal være den foretrukne partner for udenlandske detailkæder, som vil ind på det britiske marked.

Den danske rigmands sats kommer på et tidspunkt, hvor det britiske detailmarked har det svært. Det seneste kollaps på britisk grund kommer i form af legetøjskæden Toys "R" Us, der er under nedlukning i både Storbritannien og USA.

I interviewet med The Guardian er Philip Bier helt med på, at kollapset i Toys "R" Us ikke umiddelbart virker som en oplagt anledning til at kickstarte et nyt detaileventyr.

»Hvis folk siger, at jeg er vanvittig, har jeg en vis sympati for det synspunkt,« siger han.

»Men hvis du tager Toys "R" Us , har kæden stået stille og satset på at gøre det samme i 25 år uden nogen væsentlig ændring af forretningsmodelen. De forventede bare, at kunder ville komme og fylde deres indkøbskurve. Sådan fungerer det ikke længere.«