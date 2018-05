Dansk Supermarked skifter navn til Salling Group

Dansk Supermarked, der ejer blandt andet Netto og Føtex, skifter navn til Salling Group. Det skriver Dansk Supermarked i en pressemeddelelse.

»Salling Group er per første juni det nye navn for Dansk Supermarked. Med kæder som Føtex, Bilka, Netto, Salling og Wupti arbejder vi for at gøre hverdagen bedre gennem gode indkøbsoplevelser, muligheder for job i hele landet og lettere vej til en ansvarlig livsstil.«

»Flere end 50.000 dedikerede kolleger i Tyskland, Polen, Sverige og Danmark servicerer hver uge ni millioner kunder,« skriver Dansk Supermarked.

Dansk Supermarked har heddet Dansk Supermarked siden 1964, hvor A.P. Møller - Mærsk blev medejer.

Supermarkedskædens historie startede dog langt tidligere, da Hermann Salling åbnede en manufakturhandel i Aarhus i 1906 og siden et stormagasin i 1948.

Han åbnede den første Føtex i 1960 og stiftede Jysk Supermarked, som A.P. Møller - Mærsk altså købte sig ind i fire år senere.

Siden 2014 har A.P. Møller - Mærsk dog solgt ud af sin ejerandel til Salling Fondene, der nu er eneejer.

Omsætningen i Dansk Supermarked lød i 2017 på små 60 milliarder kroner.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: Supermarkedsgiganten fra Jylland Dansk Supermarked kalder sig selv Danmarks største detailkoncern.

Dagligvarekæmpen omfatter blandt andet kæderne Føtex, Bilka, Netto, Salling og wupti.com.

Dansk Supermarked Group er også franchisetager for burgerkæden Carls Jr. og cafékæden Starbucks i Danmark.

I alt driver Dansk Supermarked Group mere end 1500 butikker, herunder godt 850 Netto-butikker i Sverige, Tyskland og Polen.

Dansk Supermarked Group har mere end 50.000 ansatte og omsætter årligt for mere end 58 milliarder kroner på tværs af Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.

Hver uge handler mere end ni millioner kunder i Dansk Supermarkeds butikker.

Dansk Supermarked blev i sin tid grundlagt af Hermann Salling. Han startede med en manufakturhandel i Søndergade i Aarhus i 1906 og åbnede siden et stormagasin i 1948.

Hermann Salling åbnede det første supermarked i Danmark - en Føtex i 1960. Samme år stiftede han selskabet Jysk Supermarked.

I 1964 gik A.P. Møller ind i dagligvarebranchen. Han blev partner i Jysk Supermarked med 50 procent. Og ved samme lejlighed skiftede selskabet navn til Dansk Supermarked.

Siden solgte A.P. Møller Mærsk ud af sin andel af detailkæmpen. Først i 2014 - og senest i november 2017 solgte Mærsk de sidste 19 procent til Salling Fondene, som nu er eneejer.

I 2018 skifter Dansk Supermarked navn til Salling Group. Kilde: Dansk Supermarked og A.P. Møller-Mærsk.

I de seneste år har Dansk Supermarked klaret sig godt, mens den danske storkonkurrent Coop har haltet. Ved årsregnskabet for Dansk Supermarked understregede virksomheden, at det faktum, at Salling Fondene nu er eneejere, hjalp.

Det gør det, fordi der ikke længere skal fokuseres på at sende overskud til aktionærerne.

»Det unikke ved os er, at alle de penge, vi tjener, går enten tilbage til virksomheden eller til uddeling via fonden,« sagde administrerende direktør Per Bank.

Åbning af nye butikker og opkøb har været top of mind hos Dansk Supermarked sidste år.

I Danmark åbnede Dansk Supermarked 50 nye butikker, blandt andet fordi kæden overtog lejemål fra den hedengangen discountkæde Kiwi.

Samlet investerede Dansk Supermarked knap 1,5 milliarder kroner i nye butikker og it i 2017.

I løbet af året købte Dansk Supermarked 80 procent af virksomheden Skagenfood, der leverer måltidskasser.