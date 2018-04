Dansk modekoncern sælger Peak Performance i milliardhandel

Den danske modekoncern IC Group har de seneste år solgt ud af en del af koncernens kendte modebrands.

Nu er et af de mest kendte og største brands også solgt. IC Group sælger Peak Performance til finske Amer Sports Corporation for 1,9 milliarder kroner.

Bestyrelsen er yderst tilfredse med frasalget, både hvad angår pris, og hvad angår Amer Sports Corporation som den nye, bedste langsigtede ejer af Peak Performance.

»Det har været en lang og grundig auktions-proces med mange interesserede og kvalificerede købere, som har skabt de optimale rammer for frasalget af Peak Performance. Vi har ikke blot fået den helt rigtige pris for aktivet til vores aktionærer, vi har også fundet den rigtige langsigtede nye ejer. En ejer der både har evnerne, kapaciteten og ressourcerne til at accelerere Peak Performance' strategi, så brandet kan udfolde det store internationale potentiale, som vi mener det har og fortjener,« siger bestyrelsesformand Peter Thorsen.

IC Group har pønset på et frasalg af Peak Performance gennem en længere periode. I oktober luftede bestyrelsesformand Peter Thorsen i Berlingske tanker om at frasælge tøjmærket fra beholdningen af tøjmærker, som på få år er gået fra at være 11 til at være fem.

»En overvejende årsag til, at vi overvejer salg, er, at det går rigtigt godt for Peak Performance. Brandet står over for at accelerere internationalt, og så stiller vi naturligvis os selv det spørgsmål, om andre kan gøre det bedre, end vi kan,« lød det fra bestyrelsesformanden i oktober.

Peak Performance har ellers været et frugtbart tøjmærke for IC Group, der udover Peak Performance bl.a. ejer Tiger of Sweden og By Malene Birger. Seneste resultat for 2017 viste, at der var fortsat vækst hos Peak Performance, der hævede resultatet af primær drift fra 111 til 133 millioner kroner. Situationen var imidlertid en anden med Tiger of Sweden, hvis omsætning faldt med goidt 10 procent.

Men nu er Peak Performance altså givet videre til den multinationale sportsudstyrsproducent Amer Sports Corporation. Direktør i Amer Sports Corporation, Heikki Takala, siger, at Peak Performance passer som fod i hose.

»I overensstemmelse med vores strategi er det vores plan at vokse inden for sportstøj samt direkte-til-forbruger, hvilket vi vil gøre via opkøbet af Peak Performance, det ikoniske svenske premium brand inden for performance outerwear og streetwear. Peak Performance er et godt match til vores nuværende brandportefølje og har en stærk position inden for sports og modetøj og desuden en betydelig andel af salg inden for sportstøj til kvinder samt direkte-til-forbruger,« sigerTakala i fondsbørsmeddelelsen og fortsætter:

»Med dette opkøb tager vi endnu et vigtigt skridt mod vores langsigtede mål om at opnå en omsætning på over 1,5 mia. EUR inden for sportstøj.«

IC Groups største aktionær er rigmanden Niels Martinsen, som i dag ejer 42 procent af aktierne i IC Group gennem familieselskabet Friheden Invest. Martinsen grundlagde i sin tid IC Group under navnet IC Companys, og det er datteren Emilie Martinsenm, som er enearving til Niels Martinsens danske modeimperium.