Dansk mangemilliardær vil tjene penge på brudekjoler

Ejer af modegiganten Bestseller, Anders Holch, har nu bevæget sig ind på markedet for brudekjoler. Han har investeret millioner i den tyske virksomhed Ivy & Oak, der både på nettet og i fysiske butikker sælger de hvide kjoler samt andet selskabstøj. Det skriver Børsen mandag.

Lise Kaae, der er direktør i Anders Holchs holdingselskab, Heartland, bekræfter, at de er kommet i kontakt med Ivy & Oak gennem onlinevirksomheden Zalando, som Anders Holch er aktionær i.

Ivy & Oak blev oprettet for to år siden, har 25 medarbejdere og endnu flere markeder, de sælger på. Investeringen i virksomheden betyder ifølge Lise Kaae ikke, at de i fremtiden vil gå mere efter nyere selskaber.

»Vores strategi er uændret. Vi går efter de rigtige mennesker med den gode idé, der gør, at deres selskab er nummer ét på et område eller i en branche – eller kan gå efter at blive det. Ivy & Oak er kommet langt allerede og har fat i noget spændende med luksus til priser, der er til at betale,« siger hun til Børsen.

Udover sit virke som eneejer af Bestseller-koncernen er Anders Holch blandt andet også storinvestor i de populære netbutikker Zalando og Asos.com.