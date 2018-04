Coops oprørske bagland sat på plads: Bolander vinder skæbnevalg

Lasse Bolander kan ånde lettet op.

Efter måneder med massiv kritik og en hård valgkamp er han genvalgt til den allerøverste hylde i Danmarks største dagligvarevirksomhed. Det erfarer Berlingske.

Det er Coops øverste myndighed, landsrådet, der netop har afgjort, at Bolander kan fortsætte i spidsen for koncernen, der driver butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, LokalBrugsen, Irma og Fakta.

Dermed er det ikke lykkedes de selvstændige brugsforeningers kandidat, AGF-formand Lars Fournais, eller de to andre opstillede kandidater at vælte Bolander.

Lasse Bolander fik 62 af de 123 afgivne stemmer i Coops landsråd, mens Lars Fournais fik 39, Mikkel Irminger Sarbo 22 og Christian Christensen nul stemmer.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Medlemsdemokrati: Sådan forløb valget Coop er en andelskoncern og ejet af 1,7 mio. medlemmer. Derfor er bestyrelsesformanden på valg hvert tredje år. Det er Coops øverste myndighed, de 124 medlemmer af landsrådet, der vælger formanden. I Coops valgsystem skal man have absolut flertal for at vinde og dermed 63 ud af de i alt 124 medlemmers stemmer. Ellers går de to kandidater, der har fået flest stemmer videre til en ny runde. Men da et landsrådsmedlem ikke var mødt op, kunne Bolander med sine 62 stemmer løbe med sejren. Dermed var Lars Fornais' 39 stemmer og Mikkel Irminger Sarbos 22 stemmer ikke nok til at udløse en ny runde.

»Snæver sejr«

Andelskoncernen vælger formand hvert tredje år, men Lasse Bolander har siddet trygt på magten de seneste ti år, fordi der ikke har været udfordrere til posten. Det ændrede sig i efteråret, da de selvstændige brugsforeninger, som ejer 411 af Coops 1.167 butikker, fik nok.

De er utilfredse med koncernens trængte økonomi og føler sig ikke inddraget i beslutningsprocesserne, som de mener bliver styret fra hovedkontoret i Albertlund. Samtidig harcelerede de mod adm. direktør Peter Høgsted, som de mener fokuserer mere på økologi og madkvalitet end på kerneforretningen. Da Bolander i efteråret nægtede at fyre Høgsted, valgte de at gå efter formanden i stedet.

Siden har også medlem af Coop ambas bestyrelse Mikkel Irminger Sarbo og Christian Christensen, der tidligere har været Coops chef for lokale fødevarer, meldt sig på banen som formandskandidater.

Lars Fournais, der er blevet betragtet som den største konkurrent til Bolander, er efter valget ærgerlig over afgørelsen.

»Bolander vinder med én stemme. Det er en utrolig snæver sejr, og det er jo et meget snævert mandat at sidde på, og derfor bliver det en kæmpe opgave for ham at samle Coop. Det er ærgerligt for Coop. Jeg synes, at virksomheden havde fortjent forandring,« siger han og afviser, at han kunne have gjort noget anderledes.

»Jeg stillede op som et klart alternativ til den linje, der bliver kørt, så jeg kunne ikke har gjort noget anderledes. Man må respektere landsrådet. Men et flertal har ikke indset alvoren i, hvordan forretningen kører, og derfor har man valgt at fortsætte linjen,« siger han.

»Der er fortsat uro og splittelse«

Selv om Bolander nu kan sætte sig tilbage i formandsstolen i Albertslund, kommer han ikke til at sidde mageligt, vurderer detailekspert Bruno Christensen. Bolander står nemlig tilbage med et Coop, der er mere splittet end nogensinde.

»Ledende folk i Coop-systemet har været ude og sige, at de ikke vil acceptere, at han bliver genvalgt. Så der er fortsat uro både i baglandet og i organisationen,« siger han.

Bruno Christensen vurderer, at Bolander bliver nødt til at give de selvstændige brugsforeninger indrømmelser, hvis han fortsat vil beholde dem i Coop.

»Jeg tror, han får svært ved at samle Coop, men hvis det skal lykkes, bliver han nødt til at ofre nogle af de ledende personer som direktør Peter Høgsted og lægge en ny linje, hvor han slanker organisationen og flytter flere kompetencer ud i butikkerne,« siger han.

Bolander skal skabe lønsom forretning

Sidste år skiftede Fensmark Brugsforening, der har tre forretninger, til konkurrenten Dagrofa efter flere års utilfredshed med Bolander og ledelsen.Flere af de selvstændige brugser har tidligere givet udtryk for, at de er parat til at følge Fensmark, hvis Bolander fortsætter.

»Mange af de selvstændige brugsforeningers butikker tjener penge, og de har det ikke godt med at være en del af en virksomhed, der taber penge. Så det kan sagtens være, at de går på udkig efter nogen, der kan give dem bedre betingelser nu, hvor Bolander fortsætter,« siger detaileksperten og peger på, at den genvalgte formands største opgave bliver at forbedre økonomien.

»Det bliver en stor opgave at skabe en lønsom forretning. Han bliver nødt til at gøre noget, som giver et større overskud, end det, Coop giver i dag«, siger han.