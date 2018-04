Coop leverer solskinsregnskab: Driftsresultatet er næsten fordoblet

Coop Danmark, der har dagligvarebutikkerne Fakta, Irma, Kvickly, Superbrugsen og Dagli' Brugsen - herunder en række selvstændige brugsforretninger - fordobler næsten driftsresultatet. Således lander driftsresultatet for 2017 på 528 millioner kroner mod 274 millioner kroner i 2016.

»Det er et tilfredsstillende resultat i en markedssituation, som er lige så udfordrende, som den var i 2016. Der er et dagligvareforbrug i styk, som er faldende, fordi danskerne i højere grad spiser take away og går på restaurant. Det er marked, der er præget af stor overkapacitet i antallet af butikker. Med det udgangspunkt er vi rigtig glade for resultatet,« siger bestyrelsesformand Lasse Bolander til Berlingske.

»Det er præget af en fremgang i Fakta, og der derudover er det de første resultater af det effektiviserings- og rationaliseringsprogram, vi er i gang med - især på hovedkontoret,« fortsætter Bolander.

Det er tydeligt, at Coop Danmark er blevet mere effektiv, for omsætningen er på nogenlunde samme niveau som forrige regnskabsår - dog med en mindre fremgang. I 2016 omsatte Coop Danmark og herunder de selvstændige brugsforeninger for 44,77 mia. kroner, mens omsætningen i 2017 var 44,796 mia. kroner.

»Det handler om, at vi er i gang med at forenkle hovedkontoret. I stedet for at vi gør tingene i hver enkelt kæde, gør vi det på tværs først og tilpasser dernæst til kæderne. Hvor vi før ville opfinde den dybe tallerken flere gange, gør vi det nu én gang og tilpasser den til de enkelte kæder bagefter,« siger Lasse Bolander.

Det nyeste årsregnskab er sidste årsregnskab til det formandsvalg, som skal afgøre, om Coop-formand Lasse Bolander bliver væltet af de tre modkandidater Lars Fournais (som et kritisk bagland har opstillet), Mikkel Irminger Sabo og Christian Christensen, eller om han kan fortsætte i spidsen for den store danske detailvirksomhed.

Hvad tænker du om at kunne levere sådan et regnskab op til det nært forestående formandsvalg i Coop?

»For mig handler det fornuftige resultat om at sige, at vi har fast grund under fødderne, og at den strategiplan, som vi lavede sidste år, baserer sig på et solidt fundament. Men det ændrer ikke på, at markedsudfordringerne er uændrede i 2018. Vi skal forenkle og udnytte de vækstlommer, der er. Vi bruger naturligvis stadig penge på at spise, men vi bruger bare pengene på en anden måde. Derfor skal vi have bedre måltidsløsning og færdigretter klar i vores butikker,« siger Lasse Bolander.