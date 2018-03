Coop lægger låg på turisters hamstring af øko-babymad

»Coop har givet os besked om, at vi maskimalt må sælge to kasser med i alt 12 dåser Baby&Me pr. person ad gangen,« siger Irma-butikschef Mads Christoffersen, efter at især kinesiske turister gennem længere tid tømte hylderne for økologisk babymad. Arkivfoto: Asger Ladefoged

Butikschefen i Irma i Industriens Hus på Vesterbrogade i København, ­Mathias Christoffersen, har selv oplevet, hvordan asiater, især kinesere, kommer ind i butikken og hamstrer babymad. Det har ofte ført til tomme hylder og ingen økologisk modermælkserstatning. Men det har Coop nu sat en stopper for i alle sine butikker.

»Coop har givet os besked om, at vi mak­simalt må sælge to kasser med i alt 12 dåser »Baby&Me« pr. person ad gangen,« siger Mads Christoffersen.

I oktober kunne Berlingske fortælle, hvordan store grupper kinesiske turister kom ­kørende i busser og tømte danske supermarkeder for betydelige mængder af Arlas økologiske babymad. Det foregik blandt andet i Coops butikker i Københavns centrum.

Kineserne tømte hylderne for især økologisk »Baby&Me« produceret af Arla Foods.

Der var eksempler på, at kinesiske kunder hver ville købe op til ti kasser med i alt 60 bøtter af den eftertragede modermælks­erstatning, der kunne indbringe private en ­skyhøj pris ved videresalg hjemme i Kina.

Men nu har Coop fået sat en stopper for hamstringen, efter at der er blevet sat et loft over, hvor meget hver kunde må købe pr. butiks­besøg.

»Jeg tror, at kineserne har forstået, at de ikke får noget ud af at komme i Coops butikker,« siger Mathias Christoffersen.

I 2008 blev Kina ramt af en kæmpe skandale om forgiftning med melamin i modermælkserstatning. Melamin bliver blandt andet brugt til fremstilling af plastic. Ved at blande melamin i mælken simulerede man et højere indhold af fedt og proteiner. Flere kinesiske mejerier var involveret i skandalen, hvor 300.000 børn blev forgiftet. Af dem blev 50.000 indlagt, mens seks døde.

Skandalesagen er en del af forklaringen på, at forbrugere i Kina er vilde med at købe importeret modermælkserstatning, bl.a. Arlas økologiske »Baby&Me«-produkter.

Arla-produkter er hvidt guld i Kina

I Arla er koncerndirektør Tim Ørting Jørgensen, der har ansvaret for selskabets internationale salg uden for Europa, derfor i gang med at opbygge en raketvækst i Kina.

I fjor øgede selskabet sine markedsandele i Kina på flere områder. I 2017 voksede Arlas kinesiske omsætning til detailsektoren og foodservice således til 760 mio. kroner mod 417 mio. kroner i 2016.

Fremgangen i salget er især drevet af eksporten af økologisk mælkepulver .

»Salget af »Baby&Me«-produkter, især de økologiske, såvel som vores langtidsholdbare mælk og ost, der er fremstillet på vore mejerier i Danmark og Tyskland, steg eksplosivt,« fortæller Tim Ørting Jørgensen.

Samtidig med at Arla har fremgang, kæmper konkurrerende mejeriselskaber som Danone, Lactalis, FrieslandCampina, Fonterra og Yili ligeledes om at få en større del af kagen på det kinesiske marked.

»Salget af Arlas økologiske børneernæringprodukt i superpremium-segmentet blev fordoblet sidste år, men der har også været en stærk stigning i salget af langtidsholdbar mælk og ost. 2017 var et godt år. Vi havde en fornuftig forretning i Kina,« konstaterer koncern­direktøren.

Hovedparten af Arlas salg af mælkepulver til børn bliver solgt gennem mange tusinde butikker med babyprodukter og -udstyr, mens afsætningen af den langtidsholdbare mælk primært foregår på kinesiske e-handelsplatforme.

»Arla er det brand inden for importeret langtidsholdbar mælk, der sælger bedst. 60 procent af vores kinesiske detailsalg af langtidsholdbar mælk er nu internethandel, bl.a. på Alibaba. Inden for e-handel er Kina unik,« siger Tim Ørting Jørgensen.

Investering mere end fordoblet i værdi

Alibaba er verdens største online-virksomhed målt på handelsværdi af solgte varer i alt.

Alibaba hersker over den kinesiske online-handel og styrer ifølge analysebureauet Morningstar nogle af Kinas store og mest populære netmarkedspladser Taobao, Tmall og Juhuasuan. Morningstar estimerede sidste år, at der på Alibabas online-markedspladser i 2016 blev omsat for 529 mia. dollar – 3.236 mia. kroner.

Et af de bedste eksempler på strategiske aftaler er Arlas samarbejde med et af de største kinesiske mejerier, børsnoterede Mengniu.

Arla Foods købte i sommeren 2012 godt fem procent aktier i Mengniu for 1,7 mia. kroner. Siden er kursen steget markant. I dag er Arlas aktiepost 4,2 mia. kroner værd, så det har været en ualmindeligt god investering for den danske mejerikoncern.