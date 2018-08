Carlsberg-rivaler satser på at sælge billige øl i Afrika

Flere af de helt tunge aktører i bryggeribranchen kigger mod Afrika for at kompensere for den svindende ølvækst i Østeuropa og Asien.

Afrika er det marked i verden, hvor forbrugerne drikker færrest øl – men til gengæld er det også her, at salgsvæksten er den højeste. I bestræbelserne på at øge omsætningen satser en række af de største aktører i den globale bryggeribranche ifølge The Wall Street Journal på at få et stadigt større fodfæste på de forskellige afrikanske markeder.

Det sker via ganske andre typer af øl, end de europæiske og amerikanske forbrugere er vant til at se, og det medfører ganske andre typer udfordringer for de multinationale selskaber.

Verdens to største bryggerier, AB Inbev og Heineken, har sammen med spiritusgiganten og Guinness-producenten Diageo ifølge den amerikanske erhvervsavis i den grad bevæget sigtekornet væk fra Østeuropa og Asien for i stedet at fokusere på Afrika. De tre aktører sidder således sammen med det delvist AB Inbev-ejede Castel på 98 procent af ølprofitten i regionen.

Bryggerikolosserne kan dog ikke i samme grad satse på de kendte øl som eksempelvis Budweiser, Corona, Heineken eller Stella Artois. For i takt med at øllene er blevet mere populære, har politikerne i de forskellige afrikanske lande øget afgifterne på mærkevare-øllene. Samtidig er det de færreste af forbrugerne i regionen, der har råd til for alvor at slukke tørsten med disse øl. I stedet er det lokalt producerede øl, der i visse tilfælde ikke produceres med malt og humle, men i stedet for med den regionale græssort Sorghum.

Et eksempel på en sådan øl er Diageos ølmærke Senator, der sælges på barer i Uganda for lige under tre kroner flasken, eller hvad der er omkring halvdelen af prisen for en flaske lokal humle.

Store udsving

Ølforbruget i Afrika er langt det laveste på verdensmarkedet med et indtag på ca. ti liter øl pr. indbygger sammenlignet med 70 liter i Nordamerika og Vesteuropa. Det er imidlertid det hurtigst voksende marked og skulle ifølge analysehuset Bernstein være mere rentabelt end andre vækstøkonomier i Østeuropa og Asien. Og efterhånden som forbrugerne i Europa og USA vender sig fra kæmpebryggeriernes øl til fordel for vin, spiritus og alkoholfrie drikkevarer, vokser Afrikas betydning for bryggerierne.

Men det er samtidig langt mere følsomme markeder. Samlet set steg volumensalget af øl i Afrika eksempelvis med ni procent tilbage 2006 for blot at stige med tre procent i 2009. Året efter var væksten helt oppe på syv procent, mens volumensalget blot steg med en enkelt procent sidste år.

Årsagen skal blandt andet findes i, at mange af de afrikanske økonomier er meget afhængige af priserne på de naturressourcer, som de enkelte lande råder over. Eksempelvis faldt mængdesalget af øl med mere end 30 procent i de seneste tre år i Angola, efter at økonomien blev hårdt ramt af svage oliepriser, hvilket fik landet til at devaluere sin valuta. Og i Zimbabwe har hyperinflation medført ølmangel, da bryggerierne ikke kunne skaffe nok dollar til at importere emballagematerialer.

Det til trods vurderer Deutsche Bank, at Afrika i løbet af det næste årti vil kunne tegne sig for 40 procent af den verdensomspændende volumen og overskudsvækst for ølindustrien, skriver The Wall Street Journal.