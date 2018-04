Bolander slog tre rivaler ud med ét smæk: Nu opgiver oprørere at vælte Coop-topchef

»Når man tænker på, at jeg fik over halvdelen af stemmerne i første runde, selv om der var tre modkandidater med tre andre veje at gå, så vandt min vej stort.« Lasse Bolander kunne tillade sig et stille smil efter at have vundet afstemningen om Coop-formandsposten på weekendens landsråd i Middelfart. Foto: Michael Drost-Hansen/Scanpix