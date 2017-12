Biva kæmper for livet: Konkursbegæring indgivet

Biva, der nu er et online-møbelhus, er gået konkurs. Bag tæppet arbejdes der dog, ifølge Berlingskes oplysninger på en løsning for selskabet.

Møbelkæden Biva har levet en tumultarisk tilværelse, efter stifterfamilien Johansen solgte kæden i 2006. Udfordringerne er tilsyneladende ikke stoppet, og Ekstra Bladet kunne her til aften skrive, at Biva er gået konkurs. Det bekræfter kurator Nicolai Dyhr fra Horten over for Berlingske.

Det er ellers blot ni måneder siden, at Biva, der i dag et online-møbelhus, fik ny kapital ind. Det skete, da IT-guruen og tidl. CEO i Huffington Post, Jimmy Maymann, trådte ind i ejerkredsen og ved samme lejlighed blev formand.

»Der et stort potentiale for med en fokuseret omnichannel strategi at gøre virksomheden skalérbar. Derfor går jeg nu ind i Biva, ikke kun med kapital men også med en del af min tid,« sagde Maymann ved den lejlighed.

Ifølge CVR-registeret ejer Maymann stadig 33,33-49,99 pct. af selskabet, men han stoppede som formand d. 27. december - altså dagen før, at Biva gik konkurs.

Hvad der konkret ligger bag konkursen er ukendt, men Biva havde ifølge det senest regnskab et underskud på 1,3 mio. kr. for sommeren 2015 til sommeren 2016. Selskabet har været lige på trapperne med sit regnskab for 2016-2017, men det er endnu ikke indleveret hos CVR.

Ifølge Berlingskes oplysninger arbejdes der dog lige nu på en løsning for Biva, hvilket kan involvere et salg. Det er muligt, at der bliver kommunikeret ud omkring dette allerede senere i aften, men det er usikkert.

»Vi forsøger at redde virksomheden og arbejdspladserne ved at sælge den, men mediernes omtale har desværre ført til, at flere købere har trukket sig,« skriver kurator Nicolai Dyhr i en SMS.