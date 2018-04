Bestseller køber britisk tøjmærke

Prisen er ifølge meddelelsen ca. 200 mio. kr. for virksomheden, der med 13 butikker i Storbritannien i seneste regnskab omsatte for 163 mio. kr.

»Det her er godt nyt for Toast og selskabets meget talentfulde medarbejdere. Toast har et stærk brand, og jeg er ikke i tvivl om, at medarbejderne vil blive ved at udvikle det under Bestsellers ejerskab,« udtaler Stephen Marks, bestyrelsesformand for French Connection i meddelelsen.

French Connection, der i øjeblikket er i gang med at tilpasse virksomheden, ejer 75 pct. af Toast, mens resten ejes af ægteparret Jessica and Jamie Seaton, der stiftede mærket for 20 år siden.

Toast sælger livsstilsprodukter, der primær er rettet mod kvinder. Planen er, at Bestseller vil lade det britiske mærke indgå i koncernen, men drive Toast som en selvstændig virksomhed.

Bestseller omsatte i fjor for 23,5 mia. kr. gennem 2.700 butikker i 38 lande.