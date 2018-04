Bestseller-bossens hvidvarekomet leverer eksplosiv milliardomsætning - men forsvindende lavt overskud

Landets førende hvidvarekoncern, Whiteaway Group, har de seneste år oplevet en massiv vækst, og regnskabsåret 2016/2017 var ingen undtagelse.

Omsætningen steg til 2,2 mia. kr., hvilket er en stigning på 32 pct. sammenlignet med året før. Det viser et nyt regnskab fra koncernen, der har Bestseller-bossen Anders Holch Povlsen som største aktionær.

Dermed har hvidvarekoncernen, der ejer en række brands, heriblandt Whiteaway, Skousen, Karl Køkken og svenske Tretti, haft en vækst i omsætningen på 178 pct. siden 2012/2013.

Mens omsætningen er i hastig vækst, ser det for andet år i træk mindre godt ud på bundlinjen. Her endte overskuddet på blot tre mio. kr. mod knap 28 mio. kr. året før. Også drifteresultatet faldt til 13 mio. kr mod knap 30 mio. kr. året før.

Skousen-direktør bejler til konkurrenter

Det er særligt koncernes aktiviteter i Sverige, der har bidraget til væksten. Efter Whiteaway Group købte den svenske hårdehvidevare-webshop Tretti i august 2016 for ca. 200 mio. kr., har koncernen haft en massiv vækst i volumen, og omsætningen i Sverige blev mere end dobbelt så høj og endte på 603 mio. kr. mod 260 mio. kr.året før.

De seneste år har koncernen desuden styrket online-forretningerne og har i regnskabsåret haft en vækst i online på alle markeder, der tæller Danmark, Sverige og Norge.

Også koncernens franchise-butikker har bidraget til væksten med stigende omsætning, ligesom koncernen har åbnet nye butikker i Danmark og Norge.

Og det er et antal butikker, som koncernen planlægger skal blive større de kommende år. I sidste uge var Skousens adm. direktør, Majken Pape, ude at bejle til konkurrende butikker.

»Jeg tænker, at vi kan gå ind og overtage udfordrede butikker fra Elsalg og Punkt1. Vi overtog f.eks. en Elsalg i Hinnerup den 1. januar. Jeg vurderer, at vi har mulighed for at konvertere fra konkurrerende kæder, som må bløde, for jeg kan se, at vi henter markedsandele et eller andet sted fra,« sagde hun til Finans.

Udvidelsen af de 55 danske Skousen-butikker skal ifølge direktøren også ske i form af nye butikker, ligesom hun ikke vil udelukke, at Tretti, der i Sveringe kun er en webshop, også åbner fysiske butikker.

»Det, synes jeg, vil være spændende. Vi har et kendt brand, og jeg tror, at en synergi dér hurtigt vil gå begge veje,« sagde hun.

Lavt resultalt skyldes omkostninger til nye erhvervelser

Resultat på lidt over tre mio. kr. er lavere, end koncernen havde forventet.

»Årets resultat er lavere end forventet på grund af omkostninger i forbindelse med integration og optimering af de overtagne enheder, som skal sikre fremtidige synergier«, lyder det i ledelsesberetningen.

I regnskabet fremgår det samtidig, at ledelsen forventer en positiv udvikling i 2017/2018 med en vækst i omsætning på ti pct. samt et forbedret driftsresultat.