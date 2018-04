Bagmandspolitiet anklager Hesalight-stifter for svindel

Den tidligere stifter af og direktør for det skandale- og konkursramte Hesalight beskyldes i anklageskrift for at have lavet falske kontrakter for store millionbeløb.

Det skriver Børsen. Avisen har fået indsigt i anklageskriftet mod Lars Nørholt, der nægter sig skyldig.

Hesalight solgte på papiret innovative lysløsninger til offentlige og private storkunder fra hele verden.

Men selskabet faldt fra hinanden, da flere store virksomheder, der var opgivet som kunder, afviste at være det.

Skandalerne begyndte at rulle, da flere af selskabets regnskaber blev underkendt. Og store investorer som Danske Capital og PensionDanmark følte sig ført bag lyset.

Nu er stifter og tidligere direktør Lars Nørholt anklaget for en myriade af ulovligheder.

Børsen skriver, at anklageskriftet rummer anklager for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, dokumentfalsk af særlig grov karakter, mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed og momssvig af særlig grov karakter.

Ifølge Børsen fremgår det af anklageskriftet, at Lars Nørholt blandt andet skulle have forfalsket kontrakter med kunder for at pumpe selskabets regnskaber.

- Indgåede ordrer var uretmæssigt indtægtsført 25 millioner euro på baggrund af en falsk kontrakt med Starbucks Europe på 49 millioner euro, samt 10,6 millioner euro på baggrund af en falsk kontrakt med CPL Concordia, står der i anklageskriftet ifølge Børsen.

Derudover står der, at Lars Nørholt skulle have givet forkerte oplysninger til flere investorer. De skød samlet over en halv milliard kroner i selskabet, samt at han ifølge Bagmandspolitiet har brugt falske kontrakter til at føre en revisor bag lyset.

Lars Nørholt er ud over svindlen på vegne af selskabet anklaget for uretmæssigt at have trukket 58 millioner kroner ud af det til sig selv og sendt 3,4 millioner kroner til en konto, som han deler med sin kone.

Krøllen på halen er momsunddragelse for 17 millioner kroner.

/ritzau/