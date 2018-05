Analytiker får Pandora-aktien til at styrte videre ned

Aktierne i Pandora er gennem en hård tid. Torsdag falder Pandora-papiret med yderligere syv pct., efter at den toneangivende analytiker Lars Topholm fra investeringsbanken Carnegie har sænket sin anbefaling. Siden kvartalsregnskabet for to uger siden er aktien faldet med 30 pct., og aktionærerne har mistet næsten 23 mia. kr. af deres værdier.

»Carnegie har sænket anbefalingen, og det har fået aktien til at falde,« siger Søren Løntoft, analytiker i Sydbank.

Carnegie nedjusterede sin anbefaling på Pandora-aktien fra ”hold” til ”salg” og kursmålet fra 700 kr. pr. aktie til 400 kr. Aktien koster torsdag formiddag 484 kr.

Investorerne i Pandora måtte for ni dage siden acceptere et kursfald på 15,5 pct. efter et kvartalsregnskab, hvor salget af de danske smykker til kineserne slet ikke levede op til forventningerne.

»Kursfaldene er rimelige, hvis man ikke tror på, at de over de kommende år ikke kan indfri deres finansielle målsætninger, og vi vil se et væsentligt indhug i deres indtjening,« siger Søren Løntoft.

Han er dog langt fra lige så pessimistisk om fremtiden for den danske smykkevirksomhed, som flere af hans kollegaer er. Han peger på, at Pandoras nye forårskollektioner og guldsmykke-konceptet under navnet Shine, der blev rullet ud i marts, tegner til at være blevet taget godt imod.

»Jeg forventer, at Pandora vil kunne indfri sin helårsprognosen på baggrund af de nye koncepter, som det ser ud til, at markedet har taget godt imod. Tror man på det, så synes jeg, at kursfaldet er væsentligt overgjort, men kommer de ud og nedjustere og kan ikke indfri de langsigtede målsætninger, er det i orden,« siger Søren Løntoft.

Ledelsen i Pandora har i lange perioder været udsat for hård kritik for deres evner til at kommunikere tydeligt med markedet. Topchef Anders Colding Friis, og bestyrelsesformand Peder Tuborgh har gentagne gange afvist kritikken men har sagt, at ledelsen overvejede, om selskabet kommunikerede godt nok.

Men flere investorer har fortsat et anstrengt forhold Pandora-cheferne. Senest skrev mediet InsideBusiness, at Anders Colding Friis dagen efter regnskabet - onsdag - fortale en række investorer, at selskabet i februar blev opmærksom på, at der var opstået udfordringer i Kina. Men de oplysninger blev først kommunikeret ud til markedet ved kvartalsregnskabet i maj.

»Der er fortsat mistillid til ledelsens evner til at kommunikere med markedet,« siger Søren Løntoft.