Amazon runder milepæl og er tæt på at overhale Apples børsværdi

Hvert år mødes nogle af verdens rigeste og mest magtfulde erhvervsfolk midt i juli til en ugelang, ekslusiv konference i Sun Valley i Idaho, USA. En afslappet Amazon-stifter, Jeff Bezos, er her på vej for at holde hovedtalen på konferencen. Foto: AFP / Drew Angerer/Getty Images Foto: Drew Angerer