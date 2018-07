14-årige Marius kunne ikke få et fritidsjob - så han åbnede sin egen isbod [vis]

Marius har sit eget system, så han kan finde den rigtige is i fryseren. Når kunden bestiller en lakridsis, står der, at den har nummer otte. Og nummer otte har sin faste plads i fryseren. Det er nummer ni og 11, der bliver solgt flest af. Den med mandel og vaffelisen Guldhorn.

For to år siden ville Marius Fog Holst Larsen gerne have et fritidsjob. De andre drenge i byen Torslunde i Ishøj Kommune, hvor han bor med sin familie, begyndte at få fritidsjob. Men der var ikke et job til Marius.

Marius er nemlig næsten blind. Han og tvillingebroren blev født tre måneder for tidligt, og da Marius var to dage gammel, fik han en hjerneblødning. Lægerne gav ham ikke mange chancer, og selv da lægerne begyndte at tro på, at han ville overleve, var budskabet, at Marius ville blive spastisk lammet. Men det skulle vise sig at blive anderledes.

Marius overlevede, og hans syn er blevet bedre. Han kan læse numre, hvis han går tæt på sort skrift, så hvis bare fritidsarbejdet blev indrettet efter hans behov, kunne det sagtens lade sig gøre.

»Vi sad og så »Busters Verden« i fjernsynet. Han er købmandsbud, og så siger Marius, at det kan han heller ikke blive. Og at det ikke er fair, at han ikke kan have et job,« siger hans mor, Bettina Fog Holst Larsen:

»Så kom ideen om at åbne en isbod ved vores hus. Jeg skrev ud på Facebook for at høre, hvad vi skulle gøre med CVR-nummer, fødevarer og sådan,« siger hun.

Derfra gik det hurtigt. Der var en, der kunne hjælpe med regnskaber. En af naboerne hjalp med at lave et logo, der var en, der kom med træ, og der var en, der hæklede vimpler til at dekorere boden med. De fik hjælp til at bygge boden, og der kom en elektriker og hjalp med at trække strøm. Flügger sponsorerede maling, og Premier Is donerede en fryser.

»Der var mange, der hjalp. Og vi kendte ikke dem alle,« siger Bettina Fog Holst Larsen.

Pengene er ikke vigtigst

Det er tredje sommersæson, Marius holder åbent i isboden. De skriver på isbodens Facebook-side, »Bygadens Isbod«, når der er åbent for issalget. Det er, når Marius har tid og lyst, men det er næsten hver dag, siger han.

Det sjoveste ved arbejdet er, at han får besøg af så mange mennesker, bekendte såvel som ukendte. Marius er vild med biler, så der var lutter smil, da han fik lov til at køre med i en af kundernes Tesla. Brandvæsenet og politiet har også været forbi for at handle i isboden, og en række virksomheder har inviteret ham ud for at se, hvordan deres virksomhed er strikket sammen.

»Jeg er ret populær,« siger Marius kækt.

Der kommer også kunder, som har børn, der er blevet født for tidligt. Marius er for dem en inspiration. Snakkene over disken er da også meget sjovere og vigtigere end pengene, synes Marius. Kunderne fortæller om deres arbejde, og han lærer gerne kunderne om deres biler. Hans største drøm er at blive elektriker, han har to-tre værktøjskasser, og allerede nu ved han meget om strøm. Og er der noget, han ikke kan finde ud af, tager han det roligt.

»Øvelse gør mester,« siger han.

Familiens hus er sat til salg, for de vil gerne flytte sammen i et generationskollektiv med mormoren. Men isboden kan nemt tages med, når familien flytter. Og med skal den, og kunderne følger også med, er de sikre på.

Marius er glad, så længe han kan få sin isbod, sit klaver og sin mormor med.