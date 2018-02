Vi har brug for de gode hoveder – så vi lytter til Snabe

Hvis der herhjemme er en særlig branche, der bør lytte ekstra til de kloge ord, som erhvervsmanden Jim Hagemann Snabe kom med i Berlingske Business 21. januar, er det min egen: Den desværre lidet inno­vative byggebranche.

Forud for hans deltagelse i World Economic Forums topmøde i Davos tegnede Snabe en fremtid op, hvor Europa i konkurrence med Kina kun kan vinde, hvis der satses massivt på uddannelse, efter­uddannelse og innovation. Det har vi – som nogle af de første i branchen – besluttet at gøre.

Under over­værelse af uddannelses-og forsknings­minister Søren Pind (V) kick­startede vi en massiv efteruddannelse af vores ca. 40 bygge- og projektledere. Efteruddannelsen vil vare to et halvt år og styrke Bonavas nøglemedarbejdere inden for bl.a. procesoptimering, planlægning, teamwork og innovation.

Hvorfor? Det skal være attraktivt og udviklende at arbejde i vores branche. Vi har brug for de gode hoveder.

Vi er stolte over, at Dansk Byggeri tegnede perspektivet op: »Nogle steder i branchen dukker man sig lidt, når man kigger mod fremtiden – det gør I ikke – I forbereder og forbedrer jer,« sagde underdirektør Louise Pihl fra brancheorganisationen.

Bygge- og anlægsbranchen er en af de mindst produktive – den halter langt efter nabobrancher som industrien og landbruget. Dansk Byggeri har beregnet, at produktiviteten faldt fra 2015 til 2016.

Inden dommedagsbasunerne lyder, skal jeg skynde mig at føje til, at det marginelle fald godt kan forklares: 2016 var et jubelår med en kraftig vækst i beskæftigelsen.

Men det rører ikke ved det faktum, at produktiviteten ligger i den bekymrende ende: Den kendsgerning har været støbt i beton i årevis. Selvfølgelig er der også meget at glæde sig over: Eksempelvis DM i Skills i Herning, hvor en ny generation demonstrerede, at høj faglig kunnen holdes i hævd. Ligesom vi ser eksempler på, at droner, robotter og 3D-print bliver integreret i lærlingeuddannelserne.

Lovende for branchen er det, at Dansk Byggeri omsider er kommet igennem over for det politiske system: Man har erkendt, at den efterlyste produktivitetsstigning fordrer, at kompetencerne inden for ledelse, logistik og planlægning løftes, hvilket har ført til en byggekoordinator-uddannelse og nye akademiuddannelser på deltid.

Det tager imidlertid tid, før de nye kompetencer siver ud på byggepladserne, hvilket vi i Bonava, en af Skandinaviens største boligudviklere, ikke har kunnet vente på. Så vores eget bidrag til branchen og til Danmark er selv at gå i gang. Vi tror således fuldt og fast på, at høj produktivitet og øget innovation hænger uløseligt sammen med, at en virksomhed fokuserer på at have veluddannede medarbejdere, der går glade på arbejde. Præcis som Jim Hagemann Snabe efterlyser det som en af vinderformlerne for Europa.





