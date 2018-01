Væksten i Danmark går i stå uden hjælp fra udenlandsk arbejdskraft

Siden juli 2016 har over 1.100 flygtninge fået en chance på det danske arbejdsmarked gennem den såkaldte integrationsuddannelse (IGU).

IGUen skal sikre beskæftigelse for flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

Netop ved at give dem en chance på arbejdsmarkedet skaber vi de bedst tænkelige vilkår for at integrere dem i vores samfund. Det gælder alt fra sprog og kultur til grundlaget for at blive permanent selvforsørgende.

På den baggrund kan det undre, at det er blevet et varmt politisk tema på Christiansborg, om IGU-ordningen skal fortsætte.

Udover de negative konsekvenser for integrationen vil en afskaffelse af ordningen gøre det endnu sværere for erhvervslivet at skaffe kvalificeret arbejdskraft både på kort og langt sigt.

I hotel- og restauranterhvervet er vores vækst truet af netop manglen på hænder. Siden finanskrisen har vi skabt 27.000 nye job, men paradoksalt nok risikerer væksten nu at gå i stå, alene fordi vi ikke kan få arbejdskraft nok. Inden for det seneste års tid har hveranden virksomhed i vores erhverv oplevet at rekruttere forgæves, og hver tiende har måttet takke nej til ordrer.

Desværre er der ikke udsigt til, at situationen bliver bedre. Tværtimod. Den demografiske udvikling vil over de kommende fem-ti år betyde, at manglen på arbejdskraft bliver endnu større, og derfor er der brug for politiske initiativer, som kan øge arbejdsstyrken. Ikke det modsatte.

Det er selvfølgelig ikke alene nogle få tusinde flygtninge, der skal sikre væksten i dansk erhvervsliv. Men diskussionen er desværre udtryk for en generel opfattelse af, at vi kan sikre vækst og velstand alene ved hjælp af dansk arbejdskraft. Det er ganske enkelt ikke muligt.

Derfor er debatten for og imod arbejdskraft med udenlandsk baggrund lige så meget en debat om, hvorvidt vi ønsker et velfærdssamfund på niveau med det nuværende eller ej.