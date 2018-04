Ugens op- og nedture

OPTURE

Fisker, nu som prinsen på den hvide hest

Hovsa, hvor kommer han lige fra? Pludselig dukker bankdirektør John Fisker op på torvet i Ringkøbing med et tilbud til de Anders Dam-angste bankejere i Nørresundby. Nemlig et tilbud fra Ringkjøbing Landbobank om at købe Nordjyske Bank – og dermed frelse nordjyderne fra Jyske Banks Anders Dam. Se i næste spalte den knivskarpe juniorgossipper udlægge Anders Dam-teksten.

Måske du, kære gossiplæser – ligesom gossipperne – har en anelse svært ved at gennemskue de bagvedliggende magtkampe. Det er lidt rodet, kampen i det nordjyske har raset i nogle år og bølget frem og tilbage. De frihedselskende Nordjyske Bank-ejere i Nørresundby har følt sig omringet.

Nu kommer så John Fisker som prinsen på den hvide hest og redder (sandsynligvis) de indespærrede i Nørresundby.

Ikke sandt, svært at gennemskue, og læg så i øvrigt hertil, at Ringkøbing-folkene har finansiel opbakning fra Nykredit. Set fra torvet i Ringkøbing har Fisker fået mere volumen i sin bank, og det er ikke så tosset endda.

Kramer kan gå med ret ryg

Tidligere bykonge og »bagmand« for Københavns udvikling til moderne metropol, Jens Kramer Mikkelsen, får et lidt grumset eftermæle. Det er svært for gossipperne at forstå. Man burde rejse en statue af Kramer.

Først renoverede Kramer som overborgmester en bundrådden økonomi på Københavns Rådhus, siden var han en af de drivende kræfter i etableringen af Ørestadsudviklingen, og frem til i dag har Kramer som adm. direktør for By & Havn i sin iver presset på for stadig byfornyelse og byudvikling af den gamle hovestad.

Nuvel, ingen tvivl om, at nogle givetvis har stødt sig på ham, men han har da i hvert fald fået skabt en masse. Og hva’ er så takken? I realiteten en fyreseddel, udstukket af formanden Carsten Koch.

Koch er angiveligt pludselig kommet til at se på Kramers dåbsattest fra 1951 og har med skræk konstateret, at ikke bare Kramer, men også en meddirektør samt formanden selv på grund af alder står til udskiftning. Ikke just et godt gennemtænkt, glidende generationsskifte.

Hellmanns forbud mod lange møder

Uha uha, topchefen i vaccineproducenten Alk-Abelló, Carsten Hellmann, er en modig mand. Og modighed belønnes hos gossipperne, derfor velkommen til Hellmann på en tur på ugens vinderliste – selv om udsigten er lidt diset.

Hellmann kom til som topchef i januar 2017. Lige siden er aktiekursen bare faldet og faldet, omkring 25 procent.

Se det er jo ikke en god historie, men Alk-Abelló har tålmodige ejere, blandt andet Lundbeckfonden, og Hellmann kan med en vis ret sige, at han er sat i spidsen for en turnaround af den pressede virksomhed.

Denne vending, mener altså Hellmann, skal ikke komme fra lange møder i hjørnekontoret, men nedefra i Alk-Abelló. »En af de første ting, jeg gjorde, var at forbyde lange møder. Bagefter forbød jeg powerpoint-præsentationer,« lød det kækt i denne uge, da Hellmann havde et indlæg på en ledelseskonference hos Presidents Institute.

Kun fremtiden kan vise, om Hellmann lykkes med »no-bullshit«-ledelse.

NEDTURE

Vinder Høgsted mon også freden?

Man kan sige, at Coop-topchef Peter Høgsted vandt krigen om formandsposten i Coop. For nok var det jo egentlig Coop-formand Lasse Bolander, som genvandt posten som formand, men med valget fulgte også, at Peter Høgsted i første omgang slap for at skulle finde et nyt job, hvis en af de andre kritiske formandskandidater havde vundet formandsslaget.

Spørgsmålet er, om Peter Høgsted er i stand til at vinde freden. For det er jo nu, at et flerårigt slagsmål mellem kritiske brugsforeninger og Peter Høgsted om Coops retning skal finde sin slutning – og der skal findes en fælles måde at sparke Coop-butikkerne ind i en succesrig fremtid på.

Tager vi de første Høgsted-udtalelser efter det overståede formandsvalg som retningsgivende, så tyder det ikke på, at der nu er ro og fryd og gammen mellem parterne.

Høgsted kan ikke skjule, at han fortsat ikke er enig med de selvstændige brugsforeninger, og det ser ud, som om der stadig er mange kanter, der skal slibes af. Det skal parterne løse. Ellers løber konkurrentererne glade og grinende videre fra Coop.

Nu må Anders lede efter andre venner

Hvis der er noget, realkreditdirektører ved, så er det, at man skal være gode venner med de lokale pengeinstitutter. Derfra kommer mange kunder, som bankerne får penge for at henvise, når de skal låne til en bolig.

Derfor er det en tricky situation, Anders Dam, Jyske Bank-direktør, nu står i. Hans først nødtvungne og siden fjendtlige forsøg på at overtage Nordjyske Bank er endt med en lang næse og et »uvenskab«, som kan koste dyrt for Jyske Bank – og ikke mindst bankens realkreditselskab BRF.

For efter flere måneders bejleri og tilnærmelser er bestræbelserne endt med, at Ringkjøbing Landbobank fusionerer med Nordjyske Bank – med Nykredit som glad hjælper på sidelinjen.

Det var vist ikke, fordi Anders Dam oprindeligt havde planer om at købe sig ind i Nordjyske Bank. Men det endte alligevel med et forsøg på at overtage hele butikken – et forsøg, som altså nu er slået fejl.

Den sag er ikke forbi. Men sikkert er det, at Dam og co. får svært ved at hive realkreditkunder hjem via Nordjyske fremover.

Var det punktum på pinlig Hummel-sag?

Mon ikke mange kan huske sagen, hvor den mangeårige Hummel-direktør Søren Schriver blev bortvist af ejerne, Stadil-familien, og beskyldt for grov illoyalitet i forbindelse med Hummels selskaber og aktiviteter i Tyrkiet.

Sagen blev hurtigt lidt af en sæbeopera for åbent tæppe, og det klædte i virkeligheden ingen af deltagerne – selv om det var sjovt at læse om. Nu har Sø- og Handelsretten afgjort den sag, som Søren Schriver anlagde mod Hummel med et krav om betaling af løn og bonus for flere år – og Søren Schriver tabte sagen med et brag.

Det har været en besynderlig sag set udefra. Det var umuligt at vurdere, hvem der egentlig havde ret. Nu står det klart, at Søren Schriver i hvert fald ikke har kunnet overbevise dommerne om sin uskyld. Det efterlader ham med en stor regning og en grim, grim ridse i sit renommé.

Under sagen kritiserede jeg selv Stadil-familien for at håndtere sagen alt for følelsesladet. Den kritik holder sådan set stadig – uanset udfaldet af sagen. For det klæder ingen, når følelserne rykker for langt frem i en sag af denne karakter.